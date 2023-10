WTA Hong Kong 2023, buona la prima per Trevisan. Avanza Xinyu Wang, Azarenka costretta al ritiro

È terminata poco fa la prima giornata del WTA 250 di Hong Kong. Sul cemento asiatico si sono disputate oggi le prime dieci partite valide per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Successo all’esordio per Martina Trevisan: l’italiana (testa di serie n.6) gioca un ottimo match contro la spagnola Cristina Bucsa e si impone per 7-5 6-2 in un’ora e 36 minuti di gioco. Ora al secondo turno la nativa di Firenze sfiderà la vincente della sfida tra la qualificata kazaka Anna Danilina e la polacca Magdalena Frech.

Bene la cinese Xinyu Wang (4), che vince contro la russa Elina Avanesyan grazie al ritiro di quest’ultima sul 6-2 4-1, mentre esce di scena la bielorussa Victoria Azarenka (n.1 del seeding), costretta al ritiro contro la canadese Leylah Fernandez sul punteggio di 2-6 6-3.

Passano poi il turno anche le russe Anna Blinkova e Mirra Andreeva: la prima (testa di serie n.5) vince grazie al ritiro della kazaka Yulia Putintseva sul punteggio di 6-4 2-6 5-1, mentre la classe 2007 batte l’ucraina Dayana Yastremska per 6-4 6-3. Niente da fare invece per la statunitense Peyton Stearns (n.7 del seeding) e la francese Varvara Gracheva (n.8 del torneo), sconfitte rispettivamente dalla ceca Linda Fruhvirtova per 3-6 6-4 6-4 e dalla russa Kamilla Rakhimova per 6-3 6-2.

Nelle altre sfide di giornata la ceca Katerina Siniakova si impone contro la cinese Xiyu Wang per 6-4 7-6(7), la russa Anastasia Pavlyuchenkova batte la croata Jana Fett con un doppio 6-0 e, infine, l’australiana Priscilla Hon supera la padrona di casa Eudice Chong con un doppio 7-5.

I RISULTATI DI GIORNATA

L. Fernandez (CAN) – V. Azarenka (BLR) (1) 2-6 6-3 rit.

M. Andreeva (RUS) – D. Yastremska (UKR) 6-4 6-3

L. Fruhvirtova (CZE) – P. Stearns (USA) (7) 3-6 6-4 6-4

Xin. Wang (CHN) (4) – E. Avanesyan (RUS) 6-2 4-1 rit.

P. Hon (AUS) – E. Chong (HKG) 7-5 7-5

A. Blinkova (RUS) (5) – Y. Putintseva (KAZ) 6-4 2-6 5-1 rit.

M. Trevisan (ITA) (6) – C. Bucsa (ESP) 7-5 6-2

K. Rakhimova (RUS) – V. Gracheva (FRA) (8) 6-3 6-2

K. Siniakova (CZE) – Xiy. Wang (CHN) 6-4 7-6

A. Pavlyuchenkova (RUS) – J. Fett (CRO) 6-0 6-0

Foto: LaPresse