WTA Elite Trophy Zhuhai 2023, Daria Kasatkina vola in semifinale. Successi di Ostapenko e Samsonova

Nuovi verdetti dal WTA Elite Trophy Zhuhai 2023, di scena in Cina. Il Master B o “Masterino”, riservato a quelle giocatrici che hanno caldeggiato lungamente la presenza alle WTA Finals senza però rientrarvi, si stanno confrontando per un evento con due milioni e 600mila dollari di montepremi che si disputa fino a domenica sul veloce indoor del Zhuhai Hengqin International Tennis Centre.

E’ stata Daria Kasatkina la prima a staccare il biglietto per le semifinali. Nel Gruppo Azalea la russa (n.6 del seeding) si è imposta contro la polacca Magda Linette (testa di serie n.11) con il punteggio di 6-3 6-4. A dispetto di quanto dica il punteggio, si è assistito a un match molto lottato, in cui è stata la maggior concretezza di Kasatkina a pesare. Con questo riscontro, la 26enne nativa di Togliatty ha concluso in vetta al raggruppamento, a precedere la ceca Barbora Krejcikova e appunto Linette.

Nel Gruppo Orchidea buona la prima per Jelena Ostapenko: la lettone (n.3 del seeding) ha sconfitto in rimonta per 4-6 6-4 6-1, in poco meno di due ore di gioco, la croata Donna Vekic (n.10), eliminata quindi dalla competizione. Quest’ultima, dopo aver sprecato non poco nel confronto di ieri contro la padrona di casa, Zheng Qinwen, ha dovuto subire un nuovo ko. Ostapenko, quindi, venerdì si giocherà la qualificazione proprio contro la cinese (testa di serie n.7).

A completamento del programma, è arrivata l’affermazione all’esordio di Liudmila Samsonova nel Gruppo Rosa. La russa (n.4) ha prevalso con il punteggio di 2-6 6-2 6-1 contro la wild card cinese Zhu Lin (n.12). Una partenza a rilento per la russa, ma poi dal secondo parziale il cambio di marcia. Decisivo il confronto tra Samsonova e la connazionale Kudermetova, con quest’ultima già eliminata, per stabilire chi tra Liudmila e la tennista di casa avanzerà.

