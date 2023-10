ATP Finals 2023, Andrey Rublev approda a Torino: il russo insidia Jannik Sinner nella Race

Missione compiuta per Andrey Rublev. Il russo, grazie alla vittoria odierna negli ottavi di finale dell’ATP500 di Vienna (Austria) contro Matteo Arnaldi, ha staccato il biglietto per le ATP Finals 2023, aggiungendosi a Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e a Jannik Sinner che avevano già centrato l’obiettivo nelle settimane precedenti.

Attualmente Rublev è il n.5 della Race (classifica di rendimento del 2023, qualificante per Torino) e può insidiare il posto di n.4 di Sinner. Non si tratta solo di un superfluo dato statistico, ma vi potrebbero essere dei riflessi importanti in fase di sorteggio per il Master al Pala Alpitour (12-19 novembre).

Garantirsi la posizione n.4 della graduatoria consentirebbe a Jannik di evitare di essere inserito nel medesimo raggruppamento dell’altro russo Daniil Medvedev. Un rivale particolarmente temibile per la qualificazione alle semifinali. Lo stesso ragionamento, ovviamente, può valere per Rublev.

Pertanto, quanto accadrà a Vienna e nel Masters1000 di Parigi-Bercy, quest’ultimo torneo in programma dalla prossima settimana, potrebbe avere nella sfida citata un punto di interesse.

TOP-8 RACE 2023 AGGIORNATA

1. Novak Djokovic 8,945 Qualificato per le ATP Finals 2023

2. Carlos Alcaraz 8,445 Qualificato per le ATP Finals 2023

3. Daniil Medvedev 6,935 Qualificato per le ATP Finals 2023

4. Jannik Sinner 4,945 Qualificato per le ATP Finals 2023

5. Andrey Rublev 4,320

6. Stefanos Tsitsipas 3,740

7. Alexander Zverev 3,460

8. Holger Rune 3,145

