Volley, successo amaro per Cuba nell’ultima giornata del Preolimpico di Rio. Sorridono anche Germania e Repubblica Ceca

Si è chiuso con i successi, ininfluenti per la qualificazione olimpica, di Cuba, Germania e Repubblica Ceca, il torneo Preolimpico di Rio de Janeiro che ha promosso a Parigi Germania e Brasile. La vittoria dei verde.oro sull’Italia ieri nel pomeriggio italiano ha tolto all’ultima giornata ogni significato e le partite giocate nella notte sono state di fatto poco più che amichevoli.

Vittoria con l’amaro in bocca per Cuba che ci ha creduto fino alla fine di poter chiudere subito la pratica qualificazione a Parigi ma che ha visto sfumare il sogno con il successo del Brasile sull’Italia. I caraibici hanno battuto 3-2 (25-20, 23-25, 23-25, 25-15, 15-9) in rimonta l’Iran in un match fra deluse che però hanno ancora qualche possibilità (più Cuba che Iran) di rientrare nelle dodici squadre che disputeranno i Giochi Olimpici attraverso il ranking. Per Cuba 21 i punti di Herrera, 14 quelli di Yant, 13 per Lopez, 10 a testa per i centrali Masso e Concepcion. Nell’Iran 21 punti per Esmaeilnezhad e 10 per Nasri.

La Germania ha proseguito la festa per una grande qualificazione centrando l’en plein di vittorie grazie al 3-0 (21-17, 21-12, 21-14) inflitto ad una impalpabile Ucraina con la testa già altrove. Netto il dominio tedesco con Winiarski che ha lasciato spazio alle seconde linee. In casa tedesca 17 punti per Rohrs, 12 per Fromm, 11 per Karlitzek, nell’Ucraina Plotnytskyi top scorer con 6 punti.

L’ultimo match ha visto la Repubblica Ceca battere 3-1 (25-27, 28-26, 25-23, 25-21) il Qatar al termine di una vera e propria battaglia che ha evitato ai cechi l’ultimo posto in classifica, che spetta ai qatarini, senza vittoria nel torneo di Rio. Per i cechi 24 punti a testa per Vasina e Sotola, 13 punti per Licek. Nel Qatar top scorer il centyrale Diagne con 15 punti, 14 punti per Mubarak, 13 per Vasic, 11 per Abunabot e 10 per Raimi.

