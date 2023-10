Beach volley, Cottafava/Nicolai e Gottardi/Menegatti si giocano il successo nella pool nella quarta giornata del Mondiale. Bianchin/Scampoli: dentro o fuori!

Ultima giornata dedicata alle pool, la quarta del Mondiale messicano di beach volley con tre sfide ad alta tensione che riguardano le coppie italiane. Con Lupo/Rossi e Ranghieri/Carambula già certi della seconda posizione, tra stasera e domani notte due coppie azzurre, Nicolai/Cottafava e Gottardi/Menegatti hanno la possibilità di chiudere al primo posto il girone, mentre in serata Bianchin/Scampoli giocano una sorta di spareggio che aprirà le porte alla vincente o direttamente dei sedicesimi di finale o del play-off per entrare nei sedicesimi.

Bianchin/Scampoli, entrate in extremis in tabellone al Mondiale, hanno la possibilità di proseguire la loro avventura affrontando alle 19.00 la coppia giapponese Ishii/Mizoe. Solo sette i tornei disputati finora dalle giapponesi che nel circuito mondiale nel 2023 vantano un quinto posto nel Challenge di Itapema. Entrambe le coppie hanno perso i primi due incontri disputati: chi vince avanza nel torneo ma solo con un successo 2-0 la vincitrice potrà sperare di evitare il turno supplementare tra le otto peggiori terze classificate. Non ci sono precedenti fra i due binomi.

Il, precedente tra Gottardi/Menegatti e le statunitensi Flint/Scoles che si affronteranno alle 23.30 con il palio il primo posto della Pool c’è ed è anche fresco perchè non più tardi di una settimana fa hanno sconfitto le americane in due set negli ottavi di finale dell’Elite 16 di Parigi. Rivincita immediata, dunque, che permetterà alla vincente di usufruire di un sorteggio sulla carta più favorevole in vista dei sedicesimi di finale.

In campo nella notte italiana, alle 4.00, Nicolai/Cottafava che vanno a caccia del primo posto nel girone affrontando gli esperti spagnoli Herrera/Gavira che arrivano a questo match, come gli azzurri, con due successi alle spalle. Gli spagnoli in stagione sono saliti sul podio una sola volta, vincendo il Challenge di La Paz, proprio in Messico, a marzo. Tra le due coppie ci sono due precedenti che hanno sempre premiato gli azzurri al tie break, entrambi in questa stagione, a Edmonton e ad Amburgo.

9/10 17.00: Ehlers/Wickler (Ger)-Schalk/Bourne (Usa), Kantor/Zdybek (Pol)-Aravena/Droguett (Chi), Łosiak/Bryl (Pol)-Grimalt/Grimalt (Chi), Mariafe/Clancy (Aus)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol)

18.00: Åhman/Hellvig (Swe)-Hodges/Schubert (Aus), Leon/Marcos (Ecu)-Pedrosa/Campos (Por), Ahtiainen/Lahti (Fin)-Rivas Zapata/Chris (Chi), Liliana/Paula (Esp)-Almanzar/Payano (Dom)

19.00: Evandro/Arthur (Bra)-Perusic/Schweiner (Cze), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Placette/Richard (Fra), Carol/Barbara (Bra)-Ludwig/Lippmann (Ger), Ishii/Mizoe (Jpn)-Bianchin/Scampoli (Ita)

20.00: Cherif/Ahmed (Qat)-Pedro Solberg/Guto (Bra), Capogrosso/Capogrosso (Arg)-Bassereau/Lyneel (Fra), Hüberli/Brunner (Sui)-Tina/Anastasija (Lat), Gallay/Pereyra (Arg)-Ariana/Karelys (Ecu)

22.30: Nuss/Kloth (Usa)-Andressa/Vitoria (Bra), Melissa/Brandie (Can)-Hermannova/Stochlova (Cze), Stam/Schoon (Ned)-Esmée/Zoé (Sui), Pavan/McBain (Can)-Navas/Gonzalez (Pur).

23.30: Paulikiene/Raupelyte (Ltu)-Akiko/Yurika (Jpn). Erika/Michelle (Par)-Yakki/Mahassine (Mar), Gottardi/Menegatti (Ita)-Scoles/Flint (Usa), Klinger/Klinger (Aut)-Quesada/Williams (Crc)

10/10 0.30: Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Blanco/Garcia (Gua), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Immers/van de Velde (Ned), Nicolaidis/Carracher (Aus)-Pithak/Poravid (Tha), Vitor Felipe/Renato (Bra)-Abicha/El Azhari (Mar)

3.00: Ittlinger/Borger (Ger)-Albarran/Vidaurrazaga (Mex), Álvarez/Moreno (Esp)-Torres/Rivera (Mex), Gutierrez/Flores (Mex)-Vergé-Dépré/Mäder (Sui), araphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)-Vanessa/Sinaportar (Moz)

4.00: Cottafava/Nicolai (Ita)-Herrera/Gavira (Esp), McHugh/Burnett (Aus)-Barajas/Cruz (Mex), Alayo/Diaz (Cub)-Galindo/Aguirre (Mex), Sarabia /Virgen (Mex)-Vitor Felipe/Renato (Bra)

5.00: Hughes/Cheng (Usa)-Agatha/Rebecca (Bra), Xue/Xia (Chn)-Cannon/Kraft (Usa), Müller/Tillmann (Ger)-Tainá/Victoria (Bra), Dong/Wang (Chn)-Alix/Harward (Usa).

Foto Fivb