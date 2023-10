Beach volley, en plein azzurro nella terza giornata dei Mondiali! Ranghieri/Carambula e Lupo/Rossi secondi nel girone!

Poker di vittorie azzurre nella terza giornata di gare al Mondiale di Tlaxcala in Messico. L’Italia fa l’en plein con Lupo/Rossi e Ranghieri/Carambula che si assicurano il secondo posto nel loro girone, mentre Nicolai/Cottafava e Gottardi/Menegatti si giocheranno tra stasera e stanotte la vittoria della pool.

Secondo successo al Mondiale per Alex Ranghieri e Adrian Carambula che vincono la partita che valeva il secondo posto e dunque un sorteggio sulla carta meno insidioso per i sedicesimi di finale. Gli azzurri contro gli austriaci Horl/Horst, reduci dal quarto posto di Parigi, non perdono la tramontana dopo aver ceduto ai vantaggi il primo set e vincono 2-1 in rimonta. Primo parziale all’insegna delle emozioni con la coppia italiana che commette qualche errore di troppo e Horl/Horst, non in giornata magica, riescono ad avere la meglio 24-22. Dal secondo set in poi inizia un’altra partita con gli italiani che alzano il ritmo in tuti i fondamentali, a partire dal muro con un Ranghieri al limite della perfezione 811 vincenti) fino ad arrivare al servizio e non c’è storia con Ranghieri/Carambula che prima pareggiano vincendo 21-16 il secondo parziale e poi si aggiudicano senza troppi sussulti 15-10 il tie break.

Tutto facile, come da pronostico, per Lupo/Rossi che battono 2-0 la coppia del Mozambico Monjane/Ainadino Martinho che lascia la rassegna iridata a testa alta con una buona partita contro gli azzurri. In particolare nel primo set gli africani riescono anche a restare davanti fino al 9-8, poi subiscono il break degli italiani che si portano avanti 13-9 e mantengono le distanze fino al 21-16 conclusivo. Nel secondo set Lupo/Rossi partono bene e non si fanno più avvicinare fino al 21-13 che consegna loro il secondo posto nel girone alle spalle di Mol/Sorum, in attesa del sorteggio.

Secondo posto nel girone già in tasca ma con la possibilità anche di puntare al primo per Nicolai/Cottafava che vincono una partita non facile contro gli australiani McHugh//Burnett, vera e propria mina vagante nella pool. Non è stata una partita semplice per gli azzurri che non si sono scrollati facilmente di dosso gli avversari che hanno puntato tanto sulla battuta (4 ace) ma hanno regalato tanto alla coppia azzurra (13 errori contro 7). Decisivo Nicolai a muro (7 vincenti) per il doppio 21-18 che mette gli azzurri nelle condizioni di giocarsi il successo nel gruppo nella notte italiana (alle 4.00) contro gli spagnoli Herrera/Gavira.

Stessa situazione per Menegatti/Gottardi che hanno battuto 2-1 le austriache Klinger/Klinger nel secondo incontro del girone e alle 23.30 si giocheranno la prima piazza nel girone contro le statunitensi Scoles/Flint. Pronti, via e subito azzurre straripanti con un vantaggio abissale che sfocia nel 21-9 del primo set. Nel secondo parziale cambia completamente lo scenario: la coppia italiana si rilassa, commette qualche errore di troppo, è meno efficace al servizio e lascia via libera alle austriache che pareggiano il conto (21-18). Nel tie break le azzurre tornano a giocare su buoni livelli e, grazie anche al muro, prendono il largo vincendo 15-10. Nella serata italiana, alle 19.00, in campo anche Bianchin/Scampoli nello spareggio per il terzo posto del girone (che potrebbe significare anche qualificazione diretta ai sedicesimi in caso di successo in due set) contro le giapponesi Ishii/Mizoe.

Gironi maschili. Pool A. Mol/Sørum (Nor)-Monjane/Ainadino Martinho (Moz) 2-0 (21-13, 21-9), Boermans/de Groot (Ned)-Lupo/Rossi (Ita) 1-2 (21-10, 21-23, 12-15). Lupo/Rossi (Ita)-Mol/Sorum (Nor) 1-2 (21-19, 13-21, 10-15). Boermans/de Groot (Ned)-Monjane/Ainadino Martinho (Moz) 2-0 (21-8, 21-10). Mol/Sørum (Nor)-Boermans/de Groot (Ned) 2-0 (21-14, 21-13), Lupo/Rossi (Ita)-Monjane/Ainadino Martinho (Moz) 2-0 (21-16, 21-13)

Pool B. Åhman/Hellvig (Swe)-Leon/Marcos (Ecu) 2-0 (21-16, 21-12), Hodges/Schubert (Aus)-Pedrosa/Campos (Por) 2-0 (21-18, 21-18). Åhman/Hellvig (Swe)-Pedrosa/Campos (Por) 2-0 (21-12, 21-14), Hodges/Schubert (Aus)-Leon/Marcos (Ecu) 2-0 (21-19, 21-11). 9/10 18.00: Åhman/Hellvig (Swe)-Hodges/Schubert (Aus), Leon/Marcos (Ecu)-Pedrosa/Campos (Por)

Pool C. Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Mol/Berntsen (Nor) 1-2 (21-14, 17-21, 11-15). Partain/Benesh (Usa)-Peter/Hernan (Ven) 2-0 (21-9, 21-14), Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Peter/Hernan (Ven) 1-2 (20-22, 21-19, 12-15), Partain/Benesh (Usa)-Mol/Berntsen (Nor) 2-0 (23-21, 21-17), Partain/Benesh (Usa)-Krou/Gauthier-Rat (Fra) 2-1 (16-21, 21-15, 15-10), Mol/Berntsen (Nor)-Peter/Hernan (Ven) 2-0 (22-20, 21-17).

Pool D. George/Andre (Bra)-Evans/Budinger (Usa) 2-0 (21-17, 24-22). Crabb/Brunner (Usa)-Popov/Reznik (Ukr) 1-2 (20-22, 21-18, 7-15), George/Andre (Bra)-Popov/Reznik (Ukr) 1-2 (21-19, 12-21, 15-17), Crabb/Brunner (Usa)-Evans/Budinger (Usa) 2-0 (21-18, 21-18). 9/10 5.00: George/Andre (Bra)-Crabb/Brunner (Usa) 1-2 (21-19, 19-21, 12-15), Popov/Reznik (Ukr)-Evans/Budinger (Usa) 0-2 (15-21, 11-21)

Pool E. Ranghieri/Carambula (Ita)-Mora/Lopez (Nca) 2-0 (21-11, 21-11), Hörl/Horst (Aut)-Seidl/Pristauz (Aut) 0-2 (21-23, 19-21). Ranghieri/Carambula (Ita)-Seidl/Pristauz (Aut) 1-2 (21-19, 17-21, 12-15). Hörl/Horst (Aut)-Mora/Lopez (Nca) 2-0 (21-9, 21-11). Ranghieri/Carambula (Ita)-Hörl/Horst (Aut) 2-1 (22-24, 21-16, 15-10), Seidl/Pristauz (Aut)-Mora/Lopez (Nca) 2-0 (21-15, 21-11).

Pool F. Ehlers/Wickler (Ger)-Aravena/Droguett (Chi) 2-0 (21-9, 21-13), Schalk/Bourne (Usa)-Kantor/Zdybek (Pol) 0-2 (19-21, 19-21). Ehlers/Wickler (Ger)-Kantor/Zdybek (Pol) 2-0 (21-12, 21-14), Schalk/Bourne (Usa)-Aravena/Droguett (Chi) 0-2 (17-21, 22-24). 9/10 17.00: Ehlers/Wickler (Ger)-Schalk/Bourne (Usa), Kantor/Zdybek (Pol)-Aravena/Droguett (Chi).

Pool G. Pedro Solberg/Guto (Bra)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn) 0-2 (18-21, 16-21). Cherif/Ahmed (Qat)-Blanco/Garcia (Gua) 2-0 (21-7, 21-4). 8/10 Pedro Solberg/Guto (Bra)-Blanco/Garcia (Gua) 2-0 (21-12, 21-10). Cherif/Ahmed (Qat)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn) 2-0 (21-18, 21-14). 9/10 20.00: Cherif/Ahmed (Qat)-Pedro Solberg/Guto (Bra). 10/10 0.30: Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Blanco/Garcia (Gua).

Pool H. Cottafava/Nicolai (Ita)-Barajas/Cruz (Mex) 2-0 (21-9, 21-11), Herrera/Gavira (Esp)-McHugh/Burnett (Aus) 2-0 (22-20, 21-13). Cottafava/Nicolai (Ita)-McHugh/Burnett (Aus) 2-0 (21-18, 21-18), Herrera/Gavira (Esp)-Barajas/Cruz (Mex) 2-0 (21-13, 21-12). 10/10 4.00: Cottafava/Nicolai (Ita)-Herrera/Gavira (Esp), McHugh/Burnett (Aus)-Barajas/Cruz (Mex)

Pool I. Evandro/Arthur (Bra)-Galindo/Aguirre (Mex) 0-2 (17-21, 18-21), Perusic/Schweiner (Cze)-Alayo/Diaz (Cub) 1-2 (17-21, 21-15, 9-15). Evandro/Arthur (Bra)-Alayo/Diaz (Cub) 2-1 (22-20, 19-21, 15-12). Perusic/Schweiner (Cze)-Galindo/Aguirre (Mex) 2-0 (21-11, 21-8), 9/10 19.00: Evandro/Arthur (Bra)-Perusic/Schweiner (Cze). 10/10 4.00: Alayo/Diaz (Cub)-Galindo/Aguirre (Mex)

Pool J. Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Pithak/Poravid (Tha) 2-0 (21-14, 21-15). Immers/van de Velde (Ned)-Nicolaidis/Carracher (Aus) 2-0 (21-12, 21-15). Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Nicolaidis/Carracher (Aus) 2-0 (21-18, 23-21), Immers/van de Velde (Ned)-Pithak/Poravid (Tha) 2-0 (21-13, 22-20). 10/10 0.30: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Immers/van de Velde (Ned), Nicolaidis/Carracher (Aus)-Pithak/Poravid (Tha).

Pool K. Łosiak/Bryl (Pol)-Bassereau/Lyneel (Fra) 2-0 (21-18, 21-14). Grimalt/Grimalt (Chi)-Capogrosso/Capogrosso (Arg) 0-2 (22-24, 16-21), Łosiak/Bryl (Pol)-Capogrosso/Capogrosso (Arg) 2-0 (21-16, 21-19), Grimalt/Grimalt (Chi)-Bassereau/Lyneel (Fra) 2-0 (22-20, 21-13). 9/10 17.00: Łosiak/Bryl (Pol)-Grimalt/Grimalt (Chi), 20.00: Capogrosso/Capogrosso (Arg)-Bassereau/Lyneel (Fra)

Pool L. Sarabia/Virgen (Mex)-Abicha/El Azhari (Mar) 2-1 (25-27, 21-14, 15-11), Vitor Felipe/Renato (Bra)-Schachter/Dearing (Can) 2-1 (21-23, 22-20, 15-10). Sarabia /Virgen (Mex)-Schachter/Dearing (Can) 0-2 (17-21, 12-21), Vitor Felipe/Renato (Bra)-Abicha/El Azhari (Mar) 2-0 (21-13, 21-15). 10/10: 0.30: Schachter/Dearing (Can)-Abicha/El Azhari (Mar). 4.00: Sarabia /Virgen (Mex)-Vitor Felipe/Renato (Bra).

Gironi femminili. Placette/Richard (Fra)-Ahtiainen/Lahti (Fin) 2-0 (21-17, 21-15), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Rivas Zapata/Chris (Chi) 2-0 (21-5, 21-17). Placette/Richard (Fra)-Rivas Zapata/Chris (Chi) 2-0 (21-10, 21-13), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Ahtiainen/Lahti (Fin) 2-0 (21-14, 21-14). 9/10 18.00: Ahtiainen/Lahti (Fin)-Rivas Zapata/Chris (Chi), 19.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-Placette/Richard (Fra).

Pool B. Andressa/Vitoria (Bra)-Paulikiene/Raupelyte (Ltu) 2-1 (21-13, 14-21, 15-13), Nuss/Kloth (Usa)-Akiko/Yurika (Jpn) 2-0 (21-15, 21-15). Nuss/Kloth (Usa)-Paulikiene/Raupelyte (Ltu) 2-0 (21-19, 21-15), Andressa/Vitoria (Bra)-Akiko/Yurika (Jpn) 2-0 (21-9, 28-26), 9/10 22.30: Nuss/Kloth (Usa)-Andressa/Vitoria (Bra), 23.30: Paulikiene/Raupelyte (Ltu)-Akiko/Yurika (Jpn).

Pool C. Agatha/Rebecca (Bra)-Ittlinger/Borger (Ger) 1-2 (18-21, 21-18, 12-15), Hughes/Cheng (Usa)-Albarran/Vidaurrazaga (Mex) 2-0 (21-4, 21-10). Hughes/Cheng (Usa)-Ittlinger/Borger (Ger) 2-0 (21-17, 21-15), Agatha/Rebecca (Bra)-Albarran/Vidaurrazaga (Mex) 2-0 (21-6, 21-14). 10/10 3.00: Ittlinger/Borger (Ger)-Albarran/Vidaurrazaga (Mex), 5.00: Hughes/Cheng (Usa)-Agatha/Rebecca (Bra)

Pool D. Hermannova/Stochlova (Cze)-Erika/Michelle (Par) 2-1 (21-14, 17-21, 15-10). Melissa/Brandie (Can)-Yakki/Mahassine (Mar) 2-0 (21-9, 21-10), Hermannova/Stochlova (Cze)-Yakki/Mahassine (Mar) 2-0 (21-14, 21-10). Melissa/Brandie (Can)-Erika/Michelle (Par) 2-0 (21-14, 21-10), 9/10 22.30: Melissa/Brandie (Can)-Hermannova/Stochlova (Cze), 23.30: Erika/Michelle (Par)-Yakki/Mahassine (Mar)

Pool E. Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Liliana/Paula (Esp) 1-2 (25-27, 21-15, 10-15), 23.30: Mariafe/Clancy (Aus)-Almanzar/Payano (Dom) 2-0 (21-16, 21-12). Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Almanzar/Payano (Dom) 2-0 (21-15, 21-13), Mariafe/Clancy (Aus)-Liliana/Paula (Esp) 2-1 (17-21, 21-17, 15-6). 9/10 17.00: Mariafe/Clancy (Aus)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol), 18.00: Liliana/Paula (Esp)-Almanzar/Payano (Dom).

Pool F. Carol/Barbara (Bra)-Scampoli/Bianchin (Ita) 2-1 (23-21, 23-25, 15-9), Ludwig/Lippmann (Ger)-Ishii/Mizoe (Jpn) 2-0 (21-12, 21-10). Carol/Barbara (Bra)-Ishii/Mizoe (Jpn) 2-0 (21-19, 21-9), Ludwig/Lippmann (Ger)-Scampoli/Bianchin (Ita) 2-0 (21-12, 21-12). 9/10 19.00: Carol/Barbara (Bra)-Ludwig/Lippmann (Ger), Ishii/Mizoe (Jpn)-Scampoli/Bianchin (Ita)

Pool G. Hüberli/Brunner (Sui)-Ariana/Karelys (Ecu) 2-0 (21-17, 21-11), Tina/Anastasija (Lat)-Gallay/Pereyra (Arg) 2-0 (21-17, 21-14). Hüberli/Brunner (Sui)-Gallay/Pereyra (Arg) 2-0 (21-18, 21-15), Tina/Anastasija (Lat)-Ariana/Karelys (Ecu) 2-0 (21-11, 21-14). 9/10 20.00: Hüberli/Brunner (Sui)-Tina/Anastasija (Lat), Gallay/Pereyra (Arg)-Ariana/Karelys (Ecu).

Pool H. Stam/Schoon (Ned)-Navas/Gonzalez (Pur) 2-0 (21-11, 21-18), Esmée/Zoé (Sui)-Pavan/McBain (Can) 2-0 (21-19, 21-15). Stam/Schoon (Ned)-Pavan/McBain (Can) 2-1 (21-15, 17-21, 15-7), Esmée/Zoé (Sui)-Navas/Gonzalez (Pur) 1-2 (21-13, 20-22, 13-15). 9/10 22.30: Stam/Schoon (Ned)-Esmée/Zoé (Sui), Pavan/McBain (Can)-Navas/Gonzalez (Pur).

Pool I. Cannon/Kraft (Usa)-Álvarez/Moreno (Esp) 0-2 (26-28, 15-21), Xue/Xia (Chn)-Torres/Rivera (Mex) 2-0 (21-12, 21-9). Cannon/Kraft (Usa)-Torres/Rivera (Mex) 2-0 (21-11, 22-20), Xue/Xia (Chn)-Álvarez/Moreno (Esp) 2-0 (21-11, 21-0), 10/10 3.00: Álvarez/Moreno (Esp)-Torres/Rivera (Mex), 5.00: Xue/Xia (Chn)-Cannon/Kraft (Usa)

Pool J. Gottardi/Menegatti (Ita)-Quesada/Williams (Crc) 2-0 (21-9, 21-9), Scoles/Flint (Usa)-Klinger/Klinger (Aut) 2-0 (21-17, 21-14). Gottardi/Menegatti (Ita)-Klinger/Klinger (Aut) 2-1 (21-9, 18-21, 15-10), Scoles/Flint (Usa)-Quesada/Williams (Crc) 2-0 (21-4, 21-11), 9/10 23.30: Gottardi/Menegatti (Ita)-Scoles/Flint (Usa), Klinger/Klinger (Aut)-Quesada/Williams (Crc).

Pool K. Müller/Tillmann (Ger)-Alix/Harward (Usa) 0-2 (23-25, 14-21), Tainá/Victoria (Bra)-Dong/Wang (Chn) 0-2 (19-21, 19-21). Müller/Tillmann (Ger)-Dong/Wang (Chn) 2-0 (21-13, 21-16), Tainá/Victoria (Bra)-Alix/Harward (Usa) 2-0 (21-17, 21-17). 10/10 5.00: Müller/Tillmann (Ger)-Tainá/Victoria (Bra), Dong/Wang (Chn)-Alix/Harward (Usa).

Pool L. Gutierrez/Flores (Mex)-Vanessa/Sinaportar (Moz) 2-0 (21-8, 21-8), Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 2-1 (22-24, 21-15, 15-12). Gutierrez/Flores (Mex)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 0-2 (15-21, 17-21), Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Vanessa/Sinaportar (Moz) 2-0 (21-11, 21-11). 10/10 3.00: Gutierrez/Flores (Mex)-Vergé-Dépré/Mäder (Sui), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)-Vanessa/Sinaportar (Moz)

Foto Fivb