Volley, preolimpico 2023. L’Italia trova sulla sua strada la Germania che sa come farla soffrire 

I tedeschi sanno come far soffrire l’Italia, lo hanno già fatto nel girone preliminare della VNL 2023, arrendendosi in 4 set, lo hanno già fatto nell’ultimo incontro del girone dell’Europeo ad Ancona, trascinando gli azzurri al tie break in una partita, bisogna specificarlo, che non aveva alcun significato per la classifica e nella quale De Giorgi lasciò ampio spazio alle seconde linee.

Precedenti a parte la Germania è squadra da prendere con le molle per l’Italia che non vuole perdere il ritmo in un torneo dove ogni punto, ogni set perso può presentare il conto alla fine ma in cui vanno gestite al meglio le energie rimaste dopo un’estate infinita fatta di allenamenti e partite a ciclo continuo, soprattutto per chi, come l’Italia, è arrivata in fondo a tutti i tornei a cui ha partecipato.

Gli azzurri hanno il compito di vincere e magari anche convincere nella sfida contro la Germania che apre la fase decisiva del torneo di qualificazione olimpica. Oggi non sarà facile contro un avversario solido e soprattutto esperto che si è preso qualche soddisfazione quest’anno, tipo quella di battere l’Iran al debutto in Brasile, confermando di aver trovato un buon equilibrio di gioco. E’ una squadra composta per la maggior parte da atleti che hanno giocato o giocano nel campionato italiano e dunque conoscono benissimo gli azzurri e magari sono in gracdo anche di metterli in difficoltà dal punto di vista psicologico.

In cabina di regia i tedeschi schierano l’esperto Lukas Kampa, 37 anni, in passato a Piacenza e Modena e adesso giocatore del Gdansk in Polonia, l’alternativa è Johannes Tille, palleggiatore del Berlin Recycling Volleys che quest’anno ha messo in seria difficoltà Perugia in Champions League. L’opposto è Georgy Grozer, altro super esperto, nelle ultime tre stagioni in Italia, prima a Piacenza e poi a Monza ed il prossimo anno in Turchia all’Arkas Sport.

In banda il tecnico Michal Winiarski potrebbe schierare Ruben Schott, ex Milano, punto di forza del Berlin Recycling Volleys assieme a Moritz Reichert, lo scorso anno al Tourcoing Lille Metropol ed il prossimo anno sempre nel massimo campionato francese nel Montpellier. Contro l’Italia Winiarski potrebbe giocarsi la carta dell’esperienza con Denis Kaliberda, lo scorso anno a Latina ma in Italia anche a Vibo, Piacenza, Perugia, Civitanova e Modena. A proposito di esperienza, anche italiana, in panchina c’è anche Christian Fromm, 33 anni, ex Città di Castello, Perugia, Monza e Vibo Valentia, l’anno scorso in Grecia al Foinicas Syros ONEX e il prossimo in Romania al Rapid Bucarest e Moritz Karlitzek, ex Modena, e da due anni in Polonia all’Indykpol AZS Olsztyn.

Al centro la Germania schiera due conoscenze del campionato italiano, il neoacquisto di Modena, Anton Brehme, che arriva dal Berlin Recycling Volleys e Tobias Krick che a Modena c’era lo scorso anno e che in Italia ha indossato anche la maglia di Latina. In panchina Florian Krage del Tolosa in Francia e Lukas Maase, ex Lunenburg e dal prossimo anno in forza al Paris Volley. Il libero è Julian Zenger, da due stagioni in forza a Padova, dopo l’esperienza di Trento.

Foto: Cev