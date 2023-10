Calendario Serie A1 volley femminile 2023-2024: le date di regular reason e playoff, dove vederla in tv e streaming

Sabato 7 ottobre incomincerà la Serie A1, il massimo campionato italiano di volley femminile. Le quattordici squadre partecipanti daranno vita alla regular season, che si concluderà il 24 marzo. Le prime otto classificate accederanno direttamente ai quarti di finale dei playoff scudetto, le ultime due classificate retrocederanno in Serie A2.

Il campionato si fermerà nel corso della stagione per fare spazio alla Coppa Italia, con quarti di finale e Final Four. Il 21 ottobre andrà in scena la Supercoppa Italiana. Di seguito il calendario con le date principali della Serie A1, il massimo campionato italiano di volley femminile.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY FEMMINIL: LE DATE PRINCIPALI

INIZIO REGULAR SEASON: 7-8 ottobre

CONCLUSIONE REGULAR SEASON: 24 marzo

PLAYOFF SCUDETTO: dal 31 marzo a fine aprile, date esatte da definire

SUPERCOPPA ITALIANA: 21 ottobre

COPPA ITALIA: date da definire

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo