Volley, Preolimpico 2023. Germania inarrestabile! Battuto 3-1 il Brasile con Grozer scatenato

La Germania non smette di stupire e, a poche ore dalla sfida di oggi alle 18.30 con l’Italia, batte 3-1 i padroni di casa del Brasile nell’ultima sfida del torneo di qualificazione olimpica di Rio e mette un piede a Parigi 2024.

Sorpresa ma fino a un certo punto perché la Germania vista a sprazzi nel girone dell’Europeo che comprendeva anche l’Italia ha mostrato, seppure a sprazzi, il frutto del lavoro svolto da Winiarski, mentre il Brasile non aveva affatto incantato nelle prime due uscite e alla fine i problemi dei verde-oro sono saliti a galla anche se non tutto è perduto, questa sconfitta potrebbe incidere in modo decisivo nel cammino dei brasiliani.

È il Brasile a fare la voce grossa nel primo set prendendo da subito un piccolo vantaggio (10-8) e scavando il solco decisivo sul 16-12 e mantenendo le distanze fino al 25-21 che illude i padroni di casa.

Nel secondo set cambia quasi tutto. La battuta dei padroni cala di intensità e la Germania ne approfitta con un gioco semplice ma molto efficace. I tedeschi volano sull’11-7 e non si fermano, sospinti anche dagli attacchi di Grozer, fino al 21-19.

Il terzo set è la fotocopia del precedente: la squadra ospite parte bene, i brasiliani sbagliano ancora tanto e per la Germania è abbastanza semplice prendere il largo nella parte centrale del set e piazzare il 25-19 che manda avanti 2-1 i tedeschi.

La Germania non molla e nel quarto set mette il naso avanti dalle prime battute. Il Brasile stavolta resta in scia e ne esce un finale tiratissimo ed emozionante con la Germania che al terzo tentativo, con un ace di Reichert, chiude con il punteggio di 28-26 e completa l’impresa.

Protagonista assoluto del trionfo tedesco è l’opposto Gyorgy Grozer, vero e proprio mattatore del match con 27 punti, in casa Germania da segnalare i 12 punti di Reichert. Per il Brasile 13 punti per Lucas e 12 per Lucarelli.



Foto Fivb