Volley, Piacenza in testa alla SuperLega! I Lupi stendono Milano nel big match. Civitanova riemerge

Il pomeriggio di Superlega ha proposto due partite valide per la seconda giornata del massimo campionato italiano di volley maschile. Civitanova ha rialzato la testa dopo la sconfitta maturata settimana scorsa contro Monza di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum ed è riuscita a imporsi sul campo di Padova con un secco 3-0 (25-22; 25-20; 25-21). Prestazione convincente da parte della Lube, che ha saputo ottenere la prima vittoria stagionale e che si lancia con più ottimismo verso la Supercoppa Italiana (martedì è prevista la semifinale contro Piacenza a Biella).

I cucinieri sono stati trascinati dall’opposto Adis Lagumdzija (14 punti) e dagli schiacciatori Aleksandar Nikolov (13) e Ivan Zaytsev (12) sotto la regia di Luciano De Cecco, capace di sfruttare anche la verve del centrale Enrico Diamantini (10 punti, 4 muri). Alla formazione veneta, che era reduce dal 3-0 rimediato contro Piacenza, non sono bastati i 14 punti di Gabi Fernandez.

Big match all’Allianz Cloud di Milano, dove la compagine meneghina ha ospitato Piacenza nel remake della finale per il terzo posto disputata nella passata stagione. I Lupi si sono imposti con un secco 3-0 (25-23; 25-21; 25-23) e hanno così infilato la seconda vittoria consecutiva con il massimo scarto dopo quella ottenuta settimana scorsa, portandosi al comando della classifica con 6 punti (+2 su Modena, Trento e Verona), in attesa di Monza-Perugia (se una delle due vincerà per 3-0 o 3-2 aggancerà gli emiliani al comando). Arriva invece il secondo ko per i padroni di casa dopo quello contro Modena all’esordio in campionato.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Yuri Romanò (14 punti) e degli schiacciatori Ricardo Lucarelli (16) e Yoandy Leal (14), in luce anche il centrale Robertlandy Simon (8). A Milano non sono bastate le 23 marcature di Petar Dirlic, sottototono i martelli Yuki Ishikawa (9) e Matey Kaziyski (3).

Foto: Photo LiveMedia/Duilio Della Libera