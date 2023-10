Volley maschile, le squadre qualificate alle Olimpiadi 2024. Ci sono Polonia e USA, rivelazione Germania

Al torneo di volley femminile delle Olimpiadi di Parigi 2024 parteciperanno dodici squadre. La Francia è ammessa di diritto in qualità di Paese ospitante, sei posti sono stati messi in palio attraverso i tornei di qualificazione (due pass per ogni kermesse tra Rio de Janeiro, Tokyo, Xi’an), gli ultimi cinque posti saranno determinati attraverso il ranking FIVB aggiornato al termine del turno preliminare della Nations League 2024. Va tenuto conto del criterio di rappresentanza continentale, che se non è stato adempiuto in occasione dei preolimpici dovrà essere soddisfatto tramite la graduatoria internazionale.

La Germania ha firmato un’impresa vincendo la Pool A in quel di Rio de Janeiro, riuscendo a battere le ben più quotate Italia, Brasile e Cuba. L’altro pass da questo raggruppamento sarà assegnato nell’ultima giornata e spetterà proprio a una delle tre favorite della vigilia (l’Italia deve battere il Brasile e farlo con un punteggio migliore rispetto a quello con cui l’Iran batterà verosimilmente l’Iran, in caso di doppio successo con il medesimo punteggio si andrà a vedere il quoziente punti).

USA e Giappone avanzano a braccetto dalla Pool B giocata a Tokyo, dove si sono lasciate alle spalle con grande disinvoltura la Serbia e la Slovenia. Nella Pool C giocata a Xi’an (Cina), invece, la Polonia ha giganteggiato e ha chiuso il raggruppamento al comando davanti al sorprendente Canada, che all’ultima curva ha sfruttato l’inattesa caduta del Belgio contro la Bulgaria e si è meritata il pass a cinque cerchi precedendo anche l’Argentina.

Per quanto riguarda il ranking FIVB, invece, un posto andrà sicuramente a una squadra africana (l’Egitto è nei fatti già sicuro, il margine sulla Tunisia è confortante e non ci sono grandi eventi internazionali all’orizzonte). Gli altri quattro pass saranno assegnati tramite il ranking indipendentemente da logiche geografiche. Di seguito il quadro delle squadre di volley maschile qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024.

QUALIFICATE VOLLEY MASCHILE ALLE OLIMPIADI 2024

Francia (Paese organizzatore)

Germania (prima classificata nel preolimpico di Rio de Janeiro)

USA (prima/secondaclassificata nel preolimpico di Tokyo)

Giappone (prima/seconda classificata nel preolimpico di Tokyo)

Polonia (prima classificata nel preolimpico di Xi’an)

Canada (seconda classificata nel preolimpico di Xi’an)

Egitto (qualificata attraverso il ranking FIVB, rappresentanza Africa)

RANKING FIVB VOLLEY MASCHILE

1. Polonia 421,13 (già qualificata alle Olimpiadi 2024)

2. USA 388,76 (già qualificata alle Olimpiadi 2024)

3. Italia 347,51

4. Giappone 342,46 (già qualificata alle Olimpiadi 2024)

5. Brasile 333,10

6. Argentina 314,35

7. Slovenia 307,12

8. Francia 306,80 (già qualificata alle Olimpiadi 2024)

9. Serbia 253,22

10. Germania 242,16 (già qualificata alle Olimpiadi 2024)

11. Cuba 233,68

12. Canada 217,72 (già qualificata alle Olimpiadi 2024)

13. Paesi Bassi 214,58

14. Iran 211,10

15. Turchia 210,73

16. Ucraina 204,54

17. Belgio 182,20

18. Egitto 162,05 (già qualificata alle Olimpiadi 2024)

19. Bulgaria 160,07

20. Qatar 155,92

Foto: FIVB