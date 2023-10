Volley, il Canada si qualifica alle Olimpiadi! Il Belgio si schianta contro la Bulgaria, i nordamericani non sbagliano

Il Canada è la quarta squadra di volley maschile ad aver conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Nazionale della Foglia d’Acero ha concluso al secondo posto in classifica nel gruppo C andato in scena a Xi’an (Cina), riuscendo a fare festa quando ormai tutto sembrava perduto. Ieri i nordamericani avevano infatti perso per 3-1 lo scontro diretto contro il Belgio e il pass a cinque cerchi sembrava essere in mano ai Red Dragons, a cui sarebbe bastato battere la poco quotata Bulgaria per meritarsi il volo verso la capitale francese.

Gli uomini di Emanuele Zanini hanno però perso al tie-break contro i Verdi, dopo essere stati in vantaggio per 2-1, e così il Canada ha operato il sorpasso all’ultima curva sconfiggendo il modesto Messico con un secco 3-0. A Xi’an era già stata promossa la Polonia, capace di vincere le prime sei partite e che dovrebbe chiudere il raggruppamento da imbattuta (alle ore 13.30 incrocerà i padroni di casa). Il Canada ha conquisttato 5 vittorie (15 punti) e regola così in volata l’Argentina (5 vittorie, 13 punti) e il Belgio (4 vittorie, 15 punti).

Nell’ultima settimana ha perso contro la Polonia al tie-break e contro il Belgio per 3-1, mentre era riuscito a imporsi contro Argentina, Bulgaria, Olanda, Cina e appunto Messico. Il Belgio si deve mangiare le mani per un’enorme occasione non sfruttata quando ormai il difficile sembrava fatto, non sono bastati i 26 punti di Ferre Reggers per contenere la Bulgaria di Tsvetan Sokolov (27) e Martin Atanasov (16), che ormai non aveva più nulla da chiedere a questo preolimpico e che ha vinto per 3-2 (25-21; 23-25; 21-25; 25-22; 15-13). Il Canada ha poi sfruttato il regalato surclassando il Messico per 3-0 (25-20; 25-21; 25-16) con i 16 punti di Eric Loeppky, i 12 di Stephen Maar e gli 11 di Jordan Schnitzer (11).

CLASSIFICA POOL C: Polonia 6 vittorie (16 punti)*, Canada 5 vittorie (15 punti), Argentina 5 vittorie (13 punti), Belgio 4 vittorie (15 punti), Bulgaria 4 vittorie (11 punti), Olanda 2 vittorie (6 punti), Cina 1 vittoria (5 punti)*, Messico 0 vittorie (0 punti). *= 1 partita in meno, Polonia-Cina (ore 13.30).

Foto: FIVB