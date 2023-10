Beach volley, quattro coppie azzurre in campo nella terza giornata del Mondiale messicano

Inizia la fase decisiva del primo turno del Mondiale di Tlaxcala in Messico e sono quattro le coppie italiane che scenderanno in campo nella terza giornata (ma sarebbe meglio dire nella terza nottata visto che tutte le partite degli italiani sono concentrate fra le 23.30 e le 5.00).

Si parte con il match che dovrebbe consegnare a Daniele Lupo ed Enrico Rossi il secondo posto nel girone. La coppia italiana, una vittoria e una sconfitta finora, parte nettamente favorita nella sfida delle 23.30 contro la coppia del Mozambico Monjane/Ainadino Martinho nel terzo e ultimo incontro del girone e dunque già questa sera conoscerà la posizione da cui ripartirà nella fase ad eliminazione diretta.

Alle 0.30 si gioca un incontro molto importante per Alex Ranghieri e Adrian Carambula che si trovano di fronte un’altra coppia austriaca (dopo la sconfitta di ieri contro Seidl/Pristauz): Horl/Horst, reduci dal quarto posto di Parigi e da una stagione di grandi soddisfazioni che li ha visti salire sul podio a Ostrava (terzi), nel Challenge di Espinho (secondi) e chiudere quinti l’Elite 16 di Uberlandia. Horst al Mondiale vanta già un podio, il secondo posto di Vienna nel 2017, non ci sono precedenti fra le due coppie. In palio c’è di fatto il secondo posto del girone che è molto importante in chiave sorteggio dei sedicesimi di finale e con la terza piazza chi perderà non sarà comunque sicuro di evitare il turno supplementare ad eliminazione diretta per accedere ai sedicesimi.

Ranghieri/Carambula, dopo lo splendido terzo posto di Montreal a fine luglio, tra Europei e Elite 16 di Amburgo e Parigi, hanno vinto solo tre incontri e subito nove sconfitte, di cui cinque (le ultime quattro consecutive) al tie break. Un successo questa notte potrebbe essere importante per invertire il trend anche dal punto di vista mentale e per far ritrovare fiducia alla coppia azzurra.

Alle 3.00 ancora Italia contro Austria ma al femminile con Menegatti/Gottardi che affrontano le austriache Klinger/Klinger: in palio, di fatto, la certezza di chiudere al secondo posto il girone ed evitare guai. Le austriache arrivano da un doppio successo nei Futures di Varsavia e Baden. Nei due precedenti (l’ultimo nei quarti di finale nel Challenge di Edmonton) le azzurre hanno sempre avuto la meglio.

Alle 4.00 in campo saranno Cottafava e Nicolai a cercare il secondo successo sulla sabbia messicana. La coppia azzurra se la vedrà contro gli australiani McHugh/Burnett che hanno esordito perdendo in due set contro Herrera/Gavira. In stagione ben cinque i noni posti degli australiani nei Challenge a cui hanno partecipato: coppia non particolarmente continua ma pericolosa se indovina la giornata giusta. Non ci sono precedenti fra i due binomi in campo.

8/10 17.00: Åhman/Hellvig (Swe)-Pedrosa/Campos (Por), Hodges/Schubert (Aus)-Leon/Marcos (Ecu), Łosiak/Bryl (Pol)-Capogrosso/Capogrosso (Arg), Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Almanzar/Payano (Dom)

18.00: Ehlers/Wickler (Ger)-Kantor/Zdybek (Pol), Schalk/Bourne (Usa)-Aravena/Droguett (Chi), Placette/Richard (Fra)-Rivas Zapata/Chris (Chi), Hermannova/Stochlova (Cze)-Yakki/Mahassine (Mar)

19.00: Pedro Solberg/Guto (Bra)-Blanco/Garcia (Gua), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Ahtiainen/Lahti (Fin), Hüberli/Brunner (Sui)-Gallay/Pereyra (Arg), Tina/Anastasija (Lat)-Ariana/Karelys (Ecu)

20.00: Mol/Sørum (Nor)-Boermans/de Groot (Ned), Evandro/Arthur (Bra)-Alayo/Diaz (Cub), Stam/Schoon (Ned)-Pavan/McBain (Can), Esmée/Zoé (Sui)-Navas/Gonzalez (Pur)

22.30: Cherif/Ahmed (Qat)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn), Grimalt/Grimalt (Chi)-Bassereau/Lyneel (Fra), Müller/Tillmann (Ger)-Dong/Wang (Chn), Tainá/Victoria (Bra)-Alix/Harward (Usa)

23.30: Lupo/Rossi (Ita)-Monjane/Ainadino Martinho (Moz), Partain/Benesh (Usa)-Krou/Gauthier-Rat (Fra), Mol/Berntsen (Nor)-Peter/Hernan (Ven), Mariafe/Clancy (Aus)-Liliana/Paula (Esp)

9/10 0.30: Ranghieri/Carambula (Ita)-Hörl/Horst (Aut), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Nicolaidis/Carracher (Aus), Immers/van de Velde (Ned)-Pithak/Poravid (Tha), Nuss/Kloth (Usa)-Paulikiene/Raupelyte (Ltu)

3.00: Andressa/Vitoria (Bra)-Akiko/Yurika (Jpn), Melissa/Brandie (Can)-Erika/Michelle (Par), Gottardi/Menegatti (Ita)-Klinger/Klinger (Aut), Scoles/Flint (Usa)-Quesada/Williams (Crc)

4.00: Cottafava/Nicolai (Ita)-McHugh/Burnett (Aus), Herrera/Gavira (Esp)-Barajas/Cruz (Mex), Perusic/Schweiner (Cze)-Galindo/Aguirre (Mex), Sarabia /Virgen (Mex)-Schachter/Dearing (Can)

5.00: George/Andre (Bra)-Crabb/Brunner (Usa), Popov/Reznik (Ukr)-Jawo/Koita (Gam), Seidl/Pristauz (Aut)-Mora/Lopez (Nca), Vitor Felipe/Renato (Bra)-Abicha/El Azhari (Mar)

Foto Fivb