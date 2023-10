Volley, l’Ucraina rimescola le carte nel Preolimpico dell’Italia e batte l’Iran

Si chiude con un risultato a sorpresa che mischia le carte nel girone dell’Italia, la seconda giornata di gare del torneo Preolimpico di Rio de Janeiro che vede l’Italia condurre a punteggio pieno. L’Ucraina, addirittura senza la star Plotnytskyi, demolisce con un secco 3-0 uno spento Iran che subisce la seconda sconfitta a fila dopo quella di sabato con la Germania e si tira praticamente fuori dalla lotta per la qualificazione.

A spingere in alto gli ucraini sono stati l’opposto Tupchii e lo schiacciatore Poluian, nomi da segnare per l’Italia che domani sera affronterà proprio gli ucraini nel terzo incontro del suo torneo. La partita si è messa subito bene per la formazione ucraina che è partita forte, portandosi sul 15-10 nel primo set e ha tenuto bene in fase cambio palla nel finale del set vincendo 25-19.

Sulle ali dell’entusiasmo gli ucraini si sono portati avanti 7-4 anche in avvio di secondo parziale, raggiungendo il vantaggio massimo sul 16-11. Spalle al muro l’Iran ha dato l’impressione di poter ribaltare l’incontro avvicinando i rivali grazie a qualche bella giocata fino al 19-18 ma nel finale sono stati ancora gli ucraini ad avere la meglio con il punteggio di 25-22.

L’Iran ha avuto l’ultimo sussulto in avvio di terzo set tenendo il ritmo dei rivali fino al 7 pari, poi ha mollato la presa lasciando il via libera ad una bella Ucraina che non si è più fermata fino al 25-17 che ha sancito la prima vittoria in Brasile della squadra europea, da prendere con le molle. Per l’Ucraina 16 i punti di Tupchii e 15 per Poluian, oltre ai 10 di Semeniuk, mentre per l’Iran il top scorer è stato Valizadeh con 9 punti.

