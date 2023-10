A che ora Italia-Ucraina di volley: su che canale vederla, programma Preolimpico, streaming

Martedì 3 ottobre (ore 22.00) l’Italia affronterà l’Ucraina nel terzo incontro del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Rio de Janeiro (Brasile) dopo le vittorie ottenute nel weekend contro Repubblica Ceca e Qatar. La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un avversario di assoluta caratura. L’obiettivo è quello di incamerare una facile vittoria e proseguire il proprio cammino nel torneo che metterà in palio due pass per i Giochi.

I Campioni del Mondo entrano nel vivo della manifestazione, l’incontro con i gialloblù farà da preludio al primo vero crocevia, in programma mercoledì contro la Germania. Il CT Fefé De Giorgi punterà sulla formazione ormai titolare e già vista nelle ultime uscite: il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Yuri Romanò, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il centrale Gianluca Galassi, il libero Fabio Balaso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Ucraina, match valido per il preolimpico di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Brasile sono indietro cinque ore rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-UCRAINA VOLLEY

Martedì 3 ottobre

Ore 22.00 Italia vs Ucraina – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-UCRAINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

