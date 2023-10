Beach volley, World Tour 2023. Perusic/Schweiner trionfano a Parigi! Ana Patricia/Duda calano il poker

Ondrej Perusic e David Schweiner, i cechi allenati dall’italiano Andrea Tomatis si mettono alle spalle un’estate complicata per via di qualche problema fisico e vincono l’Elite 16 di Parigi, completando il torneo perfetto e lasciando soltanto due set per strada, entrambi ai tedeschi Ehlers/Wickler che avevano affrontato nel girone preliminare e che hanno battuto in rimonta 2-1 nella finale.

La coppia tedesca ha iniziato bene la gara decisiva per il titolo vincendo 21-16 un primo set a senso unico, primo momento di difficoltà di tutto il torneo per i cechi che si sono ripresi brillantemente nel secondo parziale, molto equilibrato, vinto 21-19 e nel tie break Perusic/Schweiner hanno alzato il ritmo distanziando gli avversari fino al 15-11 conclusivo. Sul terzo gradino del podio è salita la coppia olandese Brouwer/Meeuwsen che, quando sente odore di Mondiale, dà sempre il meglio, vittoriosa 2-1 (18-21, 21-18, 15-13) contro i sorprendenti austriaci Horl/Horst.

In campo femminile numeri da urlo per le brasiliane Ana Patricia/Duda che hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione (2-1) delle statunitensi Nuss/Kloth in finale conquistando così il quarto successo in stagione ma sarebbe meglio dire negli ultimi cinque tornei disputati con un ruolino di marcia impressionante: vittorie a Ostrava e Gstaad, quinto posto a Montreal e vittorie ad Amburgo e Parigi. Fare meglio era davvero complicato come complicata è stata la finale, soprattutto dal secondo set in poi.

In avvio le brasiliane sembravano avviate verso un facile successo, con un dominio assoluto nel primo set fino al 21-10 ma dal secondo set in poi Nuss/Kloth hanno alzato il ritmo in battuta e difesa e sono riuscite a pareggiare il conto con il punteggio di 21-18, prima di cedere in volata nel tie break 15-13 per il trionfo verde-oro. Terzo posto per Stam/Schoon che, in finale, hanno sconfitto 2-0 (21-17, 22-20) le azzurre Menegatti/Gottardi.

