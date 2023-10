Pallanuoto: tutto facile per la Pro Recco in Champions League, Jug battuto a domicilio 14-7

Seconda uscita, seconda vittoria per la Pro Recco nella Champions League di pallanuoto. Prima trasferta nel girone preliminare per i campioni d’Europa che non fanno nessuna fatica a dominare in lungo e in largo in casa dello Jug, distrutto per 14-7.

Nonostante l’assenza di capitan Ivovic i recchelini sono perfetti in fase difensiva e magistrali in superiorità numerica, con una percentuale del 90% di realizzazione che racconta tutto del match. L’allungo decisivo arriva nel secondo quarto, protagonista un super Younger da 3 reti.

Jug-Pro Recco 7-14

Jug: Popadic, Mozara 1, Djerkovic, Lazic, Jokovic, Vukojevic, Daube 3, Cabanas, Krzic, Buric 1, Grgurevic 1, Zuvela 1, Jurisic. All. Kobescak.

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio, Zalanki 2, Cannella 1, Younger 3 (1 rig.), Fondelli 2, N. Presciutti 2, Echenique, F. Condemi 1 (rig.), Kakaris 1, Iocchi Gratta, Hallock 2, Negri. All. Sukno.

Arbitri: Milovic (Serbia) e Schopp (Germania)

Parziali: 3-3, 1-4, 1-3, 2-4.

Superiorità numeriche: Jug 5/14, PR 9/10. Rigori: PR 2/3. Uscito per limite di falli Presciutti (PR) nel quarto tempo.

Le parole di Sandro Sukno: “Sono molto soddisfatto di come ha giocato la squadra, un ottimo risultato in casa di una formazione che è molto forte e che alla Gruz è difficile da battere per chiunque. Saliamo a sei punti dopo due partite, ma ne abbiamo un’altra durissima tra dieci giorni contro l’Olympiacos: centrare la terza vittoria sarebbe un inizio perfetto”.

Photo LiveMedia/Salvo Barbagallo