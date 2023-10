Repubblica Ceca-Italia calcio a 5, quando la prossima partita? Programma, orario, tv, streaming

Repubblica Ceca-Italia: calcio a 5. Mentre a Policoro si è giocata l’andata di questo match, valido per la terza giornata del Gruppo D dell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali di Uzbekistan 2024, c’è chi già si proietta verso il “ritorno”.

Questa volta si giocherà a campi invertiti, con gli azzurri di scena sul territorio ceco con la volontà di ottenere punti pesanti e importanti per proseguire nella costruzione del percorso di partecipazione alla manifestazione iridata.

Un appuntamento da non sbagliare mettendo sul campo tutto quello che si ha a disposizione: dalla tecnica alle motivazioni, dall’attenzione al vissuto di un gruppo in crescita.

La partita tra Repubblica Ceca e Italia, valida per la quarta giornata del Gruppo D dell’Elite Round delle qualificazioni mondiali alla rassegna in Uzbekistan 2024, dovrebbe essere trasmessa in diretta streaming dal sito ufficiale della FIGC. OA Sport garantirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

CALENDARIO REPUBBLICA CECA-ITALIA CALCIO A 5

Mercoledì 11 ottobre

Ore 19.10 Repubblica Ceca-Italia: quarta giornata dell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali 2024

PROGRAMMA ITALIA-REPUBBLICA CECA CALCIO A 5: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: sito ufficiale della FIGC.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Credit: Divisione Calcio a 5