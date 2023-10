Volley, i migliori italiani della prima giornata di Superlega. Juantorena, che rientro! Michieletto e Galassi: onda lunga azzurra

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 1ª GIORNATA DI SUPERLEGA

MATTEO PIANO: Che partita nel tempio di Modena per il centrale di Milano! 15 punti, il 75% in attacco ma soprattutto ben nove muri vincenti che mandano in tilt a più riprese l’attacco avversario.

OSMANY JUANTORENA: Rientro fragoroso, con i soliti numeri da campione dello schiacciatore di origine cubana che debutta a Modena con 14 punti all’attivo, un sontuoso 81% in ricezione e il 54% in attacco. Una sicurezza.

GIANLUCA GALASSI. Una delle anime di Monza che espugna con autorità il campo di Civitanova. Per lui la stagione non è mai né finita né ricominciata. Chiude con 8 punti, di cui 3 muri e un ottimo 63% in attacco.

LUCA SPIRITO: Guida con maestria la formazione veronese che espugna con il punteggio di 3-1 il campo di Taranto. Ottima la distribuzione che permette ai suoi attaccanti di palla alta di tenere elevata la percentuale di positività.

ALESSANDRO MICHIELETTO: Non è ancora il Trento dei sogni, e non può essere diversamente, ma il giovane attaccante gialloblù è già “on fire” e se Trento esce con due punti dalla complicata trasferta di Cisterna lo deve ai suoi attacchi. Non una prova all’insegna della continuità ma nei momenti importanti è spesso decisivo.

Photo LiveMedia/Giorgia Bassoli