Volley femminile, Bergamo batte Casalmaggiore al tie-break nell’apertura di Serie A1

La Serie A1 di volley femminile si è aperta con un pirotecnico derby lombardo deciso al tie-break. Bergamo ha espugnato la tana di Casalmaggiore per 3-2 (20-25; 25-23; 25-23; 14-25; 15-11), conquistando i primi due punti del torneo e lasciando un punto alle padrone di casa. Le orobiche sono state brave a primeggiare nel serrato braccio di ferro disputato in chiusura di secondo e terzo set, spuntandola poi nella fase calda del tie-break.

Prestazione straripante da parte di Lorrayna Marys Da Silva, che ha messo a segno 29 punti. In doppia cifra anche Olivia Rozanski (17 punti) e Giulia Gennari (10 punti, 6 muri). In luce anche il nuovo acquisto Anna Davyskiba (9) e Bozana Butigan (8). A Casalmaggiore non sono bastate la bomber Malwina Smarzek (22 punti) e Juliet Lohuis (18), in doppia cifra anche Roslandy Acosta Alvarado (15) ed Emma Cagnin (10, 2 ace).

La prima giornata di Serie A1 proseguirà domani con sei partite: alle ore 17.00 spazio all’esordio di Conegliano (le Campionesse d’Italia incroceranno Trento) e di Scandicci (impegnata nel derby con Firenze), ma soprattutto alla super sfida tra Milano di Paola Egonu contro Busto Arsizio di Julio Velasco, senza dimenticarsi di Pinerolo-Cuneo e Vallefoglia-Roma; alle ore 21.00 l’altro derby piemontese tra Chieri e Novara.

Foto: Photo LiveMedia/Danilo Vigo