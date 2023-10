Calendario Mondiali rugby 2023 oggi: orari 8 ottobre, programma, tv, streaming

La Coppa del Mondo 2023 di rugby chiude la sua prima fase in questo weekend e oggi, domenica 8 ottobre saranno 3 i match a mettere in archivio i gironi e scrivere le ultime sentenze. Alle ore 13.00 si inizierà con il big match Giappone-Argentina, mentre alle 17.45 si continuerà con Tonga-Romania, mentre alle ore 21.00 si chiude con la sfida decisiva tra Fiji e Portogallo.

Scontro da dentro o fuori quello dell’ora di pranzo, con Giappone e Argentina affiancati a 9 punti alle spalle dell’Inghilterra. Chi vince va ai quarti di finale, chi perde rischia di non qualificarsi neanche ad Australia 2027. Poco da dire, invece, tra Tonga e Romania, mentre le Fiji non possono permettersi passi falsi contro il Portogallo, dove ai pacifici basta un solo punto di bonus per conquistare i playoff ed eliminare l’Australia.

La diretta tv sarà disponibile per Giappone-Argentina e Fiji-Portogallo su Sky Sport Arena (canale 204) e per Tonga-Romania su Sky 256 (canale 256) mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e Now.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO RUGBY OGGI

Domenica 8 ottobre

13.00 Giappone-Argentina – Sky Sport Arena

17.45 Tonga-Romania – Sky 256

21.00 Fiji-Portogallo – Sky Sport Arena

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO RUGBY OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Giappone-Argentina e Fiji-Portogallo su Sky Sport Arena, Tonga-Romania sul Sky 256

Diretta streaming: su Sky Go e Now

Foto: Julian Finney – World Rugby/World Rugby via Getty Images