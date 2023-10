Volley, Ã© la Germania la vera rivale di Italia e Brasile al Preolimpico? GiÃ  battute Cuba e Iran!

Il torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley maschile sta iniziando ad entrare nel vivo e, tra risultati previsti e diverse sorprese, si stanno definendo i valori di forza. Sin qui ha rappresentato una piccola sorpresa la Germania, squadra che si sta proponendo come terza forza nel girone A, quello dell’Italia.

Le due grandi favorite per la qualificazione, sin da quando la composizione dei gironi è stata resa pubblica, sono state individuate in Italia e Brasile. Alle spalle delle due “big”, le nazionali che potevano rappresentare le insidie più concrete sembravano essere Iran e Cuba, rispettivamente numero 11 e 13 del ranking FIVB.

Le prime due giornate del torneo hanno però raccontato una storia del tutto diversa: all’esordio la Germania ha superato per 3-1 la nazionale asiatica, risultato ribadito quest’oggi contro i centroamericani. In entrambi i casi a brillare è stato il solito Gyorgy Grozer, autore di 23 punti nel primo match e 24 nel secondo, “alla faccia” dei suoi quasi 39 anni.

In attesa del risultato dell’Italia contro il Qatar, la Germania comanda la classifica con due vittorie e sei punti, davanti a un Brasile che ha perso un punto nella vittoria per 3-2 sulla Rep. Ceca. I tedeschi avanzano dunque una candidatura a “terza incomoda” del girone, tanto che Italia-Germania, quarto match del girone che si terrà mercoledì 4 alle 18.30, potrebbe risultare già un incontro assolutamente decisivo per le sorti del girone.

