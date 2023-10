Volley, Civitanova schianta Piacenza e si regala la Finale di Supercoppa Italiana. Nikolov stellare

Civitanova ha sconfitto Piacenza per 3-0 (25-22; 25-16; 25-18) e si è qualificata alla Finale della Supercoppa Italiana 2023 di volley maschile. La Lube, vice campionessa d’Italia, ha giganteggiato in lungo e in largo al Biella Forum, surclassando i detentori della Coppa Italia. La formazione marchigiana si è così guadagnata il diritto di tornare in campo domani pomeriggio (mercoledì 1° novembre, ore 17.00) per sfidare Perugia, che in precedenza aveva regolato Trento per 3-1. I cucinieri andranno a caccia del quinto sigillo dopo aver già fatto festa nel 2006, 2008, 2012, 2014. Gli uomini di coach Chicco Blengini hanno perso proprio contro Perugia nel 2017, 2020 e 2022.

La partita è stata combattuta soltanto nel primo set, giocato punto a punto fino al 22-22. In quel momento la compagine marchigiana ha messo il turbo, ha chiuso il parziale in proprio favore e poi ha surclassato gli emiliani nelle due frazioni successive. Prova di elevatissima caratura da parte dello schiacciatore Aleksandar Nikolov, autore di 17 punti accanto a Ivan Zaytsev (9) e supportato dall’opposto Adis Lagumdzija (9) sotto la regia di Luciano De Cecco.

In luce anche i centrali Barthelemy Chinenyeze (7) ed Enrico Diamantini (6), ottimo il libero Fabio Balaso. Piacenza si è aggrappata al centrale Robertlandy Simon (13 punti), prestazione decisamente sottotono da parte dell’opposto Yuri Romanò (3) e dei martelli Ricardo Lucarelli (7) e Yoandy Leal. Gli innesti a partita in corso degli attaccanti Fabrizio Gironi (7) e Francesco Recine (5) non sono bastati a ribaltare la situazione.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Piacenza ha un guizzo sul 6-6 del primo set e allunga con le stoccate di Romanò e Simon (9-6), ma Civitanova recupera prontamente con Nikolov, Zaytsev e il muro di Diamantini (12-12). Si procede punto a punto fino al 22-22, quando Herrera concretizza in pipe e Chinenyeze concretizza la free ball offerta da Scanferla. Sul 24-22 arriva l’invasione di Bizard.

Civitanova trova subito un break in avvio di seconda frazione con l’ace di Nikolov, il primo tempo di Chinenyeze e il diagonale di Lagumdzija (8-5). Lagumdzija risulta travolgente con un paio di attacchi consecutivi, il pallonetto di Nikolov e il primo tempo di Diamantini valgono il 13-8. Piacenza si aggrappa soltanto a Simon, mentre la Lube si affida a un buon Zaytsev e alle stampatone di Chinenyeze (20-12). Nikolov aumenta il ritmo nel finale e Lagumdzija chiude i conti.

Il terzo set è combattuto fino all’11-11, poi Zaytsev va a segno, Nikolov punisce in pipe, Gironi sbaglia dai nove metri, Nikolov si esalta e Brizard sbaglia in attacco per il 16-12 dei cucinieri. Si arriva in sostanziale equilibrio fino al 20-15, Civitanova amministra e fa festa sulla pestata di Gironi.

Foto: Photo LiveMedia/Duilio Della Libera