Volley, brivido Brasile al Preolimpico! Si salva 16-14 al quinto contro la Repubblica Ceca!

La seconda giornata dei tornei di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley maschile ha riservato più di una sorpresa. Sconfitte per nazionali quotate come Giappone e Argentina, rispettivamente nel girone B e nel girone C, a cui ha rischiato di aggiungersi il Brasile, che è invece nel girone A, quello dell’Italia.

La nazionale sudamericana ha infatti dovuto sudare fino all’ultimissimo pallone per superare una coriacea Repubblica Ceca, che si è arresa solo sul 16-14 del tie-break. Un Brasile lontano dal suo solito livello ha dovuto affidarsi al giovane opposto Darlan Souza per evitare una sconfitta che avrebbe complicato e non poco il cammino verso la qualificazione.

Il match sembrava inizialmente poter seguire il copione di quello che ha visto protagonista ieri l’Italia. La Repubblica Ceca ha infatti cominciato molto forte, prendendosi il primo set tanto con gli azzurri quanto con i verdeoro. La reazione dei brasiliani non si è fatta attendere e il conto dei set è stato ribaltato senza troppi patemi.

Nel quarto set però, a differenza di un’Italia che si è fatta ancora più concreta, il Brasile ha rallentato di nuovo il ritmo, prestando il fianco ai cechi, mai veramente domi. La contesa viene dunque decisa solo al quinto set, in cui la Repubblica Ceca si è trovata avanti anche di 4 punti, prima sul 5-9 e poi, soprattutto, sul 9-13. Solo in quel momento il Brasile è riuscito a far valere la sua maggiore caratura, salvandosi sul 16-14 con un muro di un Lucarelli piuttosto appannato.

Foto: FIVB