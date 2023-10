Volley, a Monza e Milano i big match della seconda giornata di Superlega

Monza e Milano campi principali della seconda giornata di Superlega che si consuma nel week end con due partite sabato e il resto del programma domenica. Alla Opiquadarena domenica alle 19.30 si gioca il match clou di questo turno con di fronte due delle quattro squadre che hanno chiuso a 3 punti la giornata di apertura, il Mint Monza e la Sir Susa Vim Perugia. Monza ha ribaltato il pronostico domenica scorsa espugnando Civitanova con un secco 3-0 che ha galvanizzato il gruppo brianzolo, reduce da una stagione un po’ complicata, mentre Perugia ha mantenuto il pronostico battendo agevolmente la neo-promossa Catania. Tanti azzurri in campo da una parte e dall’altra e sfida che si preannuncia spumeggiante.

Altrettanto interessante si presenta la sfida dell’Allianz Cloud dove l’Allianz Milano, reduce dalla sconfitta al quinto set più che onorevole a Modena, prosegue il tour de force di inizio stagione, ospitando la Gas Sales Bluenergy Piacenza che ha iniziato la sua stagione travolgendo tra le mura amiche Padova. Si tratta del remake della finale che lo scorso anno assegnò ai piacentini la Coppa Italia. Si gioca domenica alle 16.30.

Partita che si preannuncia spettacolare anche a Verona, tra due squadre che hanno vinto la prima partita di campionato. Da una parte la Rana che ha messo subito in chiaro le cose su quale sia l’obiettivo ambizioso del suo torneo, andando a vincere sul difficile campo di Taranto e dall’altra una Valsa Group Modena ancora in rodaggio ma dalle potenzialità elevatissime che scende in campo sempre per la vittoria. Squadre in campo sabato alle 18.00.

Voglia di riscatto per due a Padova dove i padroni di casa, reduci dalla sconfitta di Piacenza, affrontano tra le mura amiche i vice campioni d’Italia della Lube Civitanova che arrivano dal tonfo più fragoroso della prima giornata, in casa contro Monza. Partita che ha una grande favorita, la Lube ma che può riservare delle sorprese, si gioca sabato alle 20.30. I campioni d’Italia dell’Itas Trentino dopo la vittoria sofferta di Cisterna, puntano al successo da tre punti contro una Prisma Taranto che non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo di vittima sacrificale dopo la sconfitta casalinga contro Verona.

Completa il quadro una sfida che potrebbe rivelarsi già importante in chiave salvezza tra la Farmitalia Catania che ha espresso una discreta pallavolo a sprazzi, pur perdendo come da pronostico al debutto a Perugia e Cisterna che invece ha impegnato duramente i campioni d’Italia di Trento, strappando loro un punto sette giorni fa. Si gioca domenica alle 21.00.

Photo LiveMedia/Giorgia Bassoli