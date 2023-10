Basket femminile, il Famila Schio ospita Roma nella 5° giornata di Serie A1. Trasferte per Virtus Bologna e Reyer Venezia

Ci avviciniamo a grandi passi alla quinta giornata della Serie A1 di basket femminile 2023-2024, con il weekend alle porte che prevede due anticipi domani sabato 28 Ottobre e le restanti partite tutte in contemporanea domenica 29 Ottobre alle ore 18:00 – osserverà il turno di riposo La Molisana Campobasso. Andiamo a presentare cosa ci attende nel fine settimana della palla a spicchi ‘rosa’.

Ad inaugurare il programma domani sera alle 19:30 saranno le Campionesse d’Italia in carica del Famila Wuber Schio, che al PalaRomare ospitano la neo-promossa Oxygen Roma: le vicentine non vogliono perdere terreno dalle due battistrada Reyer Venezia e Virtus Bologna, riscattando al contempo il brutto ko rimediato in settimana contro il Fenerbahce Istanbul i Euroleague Women. Le V-nere scenderanno in campo mezz’ora più tardi delle rivali venete (ore 20:00) contro l’Alama San Martino di Lupari (Padova), per cercare di allungare la striscia d’imbattibilità con quattro successi in altrettante partite disputate in Campionato – un ko invece in Eurolega pochi giorni fa contro il Villeneuve d’Ascq.

Spostandoci poi a domenica 29 Ottobre, le quattro partite rimanenti per completare la quinta giornata saranno disputate tutte alla medesima ora (18:00). La Reyer Venezia prova a rimanere in vetta alla classifica sfidando in trasferta la E-Work Faenza, con le romagnole alla ricerca della seconda affermazione stagionale. La neo-promossa Battipaglia ospita in casa l’Allianz Geas Sesto San Giovanni: le campane occupano l’ultima posizione ancora a secco di successi, mentre le lombarde vogliono consolidare la quarta piazza in graduatoria. La Passalacqua Ragusa cerca il pronto riscatto contro la Dinamo Sassari, per sbloccarsi in Campionato per ritornare ai fasti recenti quando lottava per lo Scudetto. Nell’ultimo match rimanente la Sanga Milano sfida la RMB Brixia: entrambe le squadre hanno centrato una sola vittoria, con le bresciane che hanno usufruito del turno di riposo nella scorsa giornata.

Credit: Ciamillo