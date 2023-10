Virtus Bologna-Alba Berlino oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming, Eurolega basket

Ancora poche ore e poi la Virtus Bologna tornerà finalmente in campo per disputare la terza giornata dell’Eurolega 2023-2024 di basket. I ragazzi di Luca Banchi sfideranno al PalaDozza l’Alba Berlino alle ore 20:30: in palio ci saranno dei punti importanti per la regular season.

Dopo la grandissima vittoria di settimana scorsa contro il Monaco (53-89), le V Nere non hanno nessuna intenzione di rallentare e quest’oggi, mercoledì 18 ottobre, andranno dunque a caccia del secondo successo consecutivo, che sarebbe anche il terzo in assoluto nell’attuale stagione di Eurolega, in seguito al ko nella prima giornata contro lo Zalgiris (79-82).

L’impegno della squadra emiliana non sarà però ovviamente semplice, perché dall’altra parte ci sarà una squadra giovane con elementi di qualità e, soprattutto, con grande voglia di rivalsa dopo le due sconfitte nelle prime due giornate contro Bayern Monaco (per 80-68) e Baskonia (86-91).

La partita tra Virtus Bologna e Alba Berlino valida per la terza giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket si potrà vedere in diretta tv (a pagamento) su Sky Sport Uno HD (canale 201) e in diretta streaming su Sky GO, Now e DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero incontro.

Credit: Ciamillo