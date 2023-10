VIDEO Sinner-Alcaraz 2-0, ATP Pechino 2023: highlights e sintesi. Primo set stellare, poi l’azzurro dilaga

Bellissimo successo di Jannik Sinner nella semifinale dell’ATP 500 di Pechino (Cina, cemento). L’italiano classe 2001 (testa di serie n.6) ha giocato una partita strepitosa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 al mondo) e si è imposto per 7-6(4) 6-1 in un’ora e 57 minuti di gioco. L’altoatesino ha così raggiunto all’ultimo atto del torneo il russo Daniil Medvedev (n.3 del torneo) e allo stesso tempo è salito al quarto posto nella classifica ATP (best ranking per lui), diventando il terzo tennista italiano di sempre a riuscirci dopo Adriano Panatta (1976) e Francesca Schiavone (2011).

Nel primo set Sinner non comincia nei migliori dei modi, perdendo il servizio e subendo subito dopo il 2-0. Nel terzo game l’altoatesino rischia addirittura di andare sotto 0-3, ma riesce a salvarsi in un paio di occasioni prima di salire sul 2-1. Subito dopo l’italiano aumenta il ritmo in risposta e va a prendersi il break del 2-2, poi un altro break per parte fa andare il punteggio sul 3-3. Il set prosegue senza scossoni e si arriva così al tie-break, dove Jannik gioca decisamente meglio e si impone per 7-4.

Galvanizzato dalla vittoria del primo parziale, il nostro portacolori inizia con grande determinazione il secondo set e si porta sul 2-0 dopo aver annullato due palle break nel secondo gioco. Alcaraz è in confusione, ma cerca comunque di rientrare. Il suo tentativo di rimonta termina però sullo 0-40 del quarto game, perché poi Jannik trova un’incredibile rimonta e sale sul 3-1, prima di accelerare definitivamente fino ad arrivare a vincere il match con il netto 6-1 del secondo parziale.

HIGHLIGHTS SINNER – ALCARAZ 2-0 ATP PECHINO 2023

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS DI SINNER-ALCARAZ

Foto: lev radin / Shutterstock.com