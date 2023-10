Pagelle GP Giappone 2023 MotoGP: Martin solido anche sul bagnato, Bagnaia limita i danni, Marquez emerge

Jorge Martin festeggia al termine del Gran Premio del Giappone, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Motegi lo spagnolo vince una gara dimezzata in condizioni di bagnato che lo porta a 3 sole lunghezze di distanza in classifica generale da Francesco Bagnaia oggi ottimo secondo. Andiamo quindi a consegnare le pagelle della gara nipponica.

LE PAGELLE DEL GP DEL GIAPPONE

Jorge Martin, Voto 10: lo spagnolo completa un altro weekend perfetto e ora fa davvero paura a Bagnaia in chiave titolo. Dopo il dominio di ieri nella sprint, oggi sale un altro gradino. Vince una gara sul bagnato in condizioni davvero difficili. Nelle prime fasi non è perfetto, commette anche un errore, poi però risale rabbiosamente e vince con pieno merito. La Dea Bendata gli dà una mano con la sospensione nel momento in cui le sue gomme iniziavano a degradarsi in maniera evidente.

Francesco Bagnaia, voto 8,5: Il portacolori della Ducati fa il massimo possibile nelle condizioni odierne. Sa di non avere il pacchetto migliore e di non essere il pilota “re” sul bagnato. Proprio per questo motivo è eccellente e conquista un secondo posto che a fine stagione potrebbe valere davvero doppio. Si mangia le mani per la sospensione, giunta nel suo momento migliore.

Mark Marquez, voto 7,5: quando le condizioni si fanno difficili o non semplici da leggere lo spagnolo riesce sempre a estrarre il coniglio dal cilindro. Dopo un inizio guardingo cambia marcia nella seconda parte di gara e al momento della sospensione era davvero minaccioso per la seconda posizione.

Marco Bezzecchi, voto 5: il romagnolo conclude la gara mangiandosi le mani. Solitamente in queste condizioni sa fare la differenza, invece nella giornata odierna ha mancato la grande occasione. Dà la sensazione di non sentire la moto a dovere e manca un podio che poteva e doveva essere alla sua portata.

Aleix Espargaró, voto 6.5: lo spagnolo chiude al quinto posto una gara nella quale ha vissuto di alti e bassi. Inizia forte, quindi inizia a soffrire, sembra riprendersi poi di nuovo un passaggio a vuoto. Nel complesso la sensazione è che faccia il massimo della sua domenica.

Jack Miller, voto 5: l’ australiano è uno dei maggiori delusi di questa giornata. Quando le condizioni sono da bagnato di norma sa fare il vuoto, ma evidentemente non sentendo a dovere la sua moto pasticcia troppo e si deve accontentare di un sesto posto per giunta in rimonta.

Fabio Di Giannantonio, voto 6,5: il pilota romano taglia il traguardo in ottava posizione, uno dei suoi migliori risultati dell’intera stagione. Come se non bastasse lo ottiene sotto il diluvio e dopo un fine settimana nel quale finalmente ha fatto vedere qualcosa di interessante.

Yamaha, voto 4,5: anche se si correva in casa la scuderia Giapponese ha nuovamente mancato l’appuntamento. Le moto non andavano in nessuna condizione né sulla asciutto né sul bagnato. Come se non bastasse è stata sbagliata anche la strategia a livello di cambio gomme.

Foto: LaPresse