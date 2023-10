Verona-Napoli, su che canale vederla? Sky o DAZN: canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

La Serie A 2023-2024 è pronta per tornare in scena. Lo farà nel corso del prossimo weekend del 21-22 e 23 ottobre, con i match della nona giornata, un turno che si annuncia decisamente importante, con sfide di alto profilo e insidie non di poco conto per le prime della classe.

Il programma si aprirà nella giornata di sabato 21 ottobre. Alle ore 15.00 i campioni d’Italia del Napoli saranno di scena in casa dell’Hellas Verona, per una partita che sarà di estrema importanza per la formazione allenata da mister Rudi Garcia.

Dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, infatti, il tecnico francese è stato pesantemente messo in discussione dal presidente Aurelio De Laurentiis e dovrà assolutamente rimettersi a correre con la squadra, in vista anche della sfida di Champions League in arrivo. L’assenza di Osimhen sarà una tegola non di poco conto, con i gialloblù di casa che proveranno a fare lo sgambetto ai partenopei.

Il match della 9a giornata di Serie A tra Hellas Verona e Napoli sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport potrà essere seguito (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

