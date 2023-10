Veneto Classic 2023: il percorso ai raggi X. Tracciato esigente, La Tisa e Diesel Farm i punti focali

La stagione 2023 del ciclismo su strada è ormai agli sgoccioli. Tutti gli eventi più attesi ed importanti sono ormai alle spalle ed in calendario rimangono solo le ultimissime corse. Domenica 15 ottobre andrà in scena la terza edizione della Veneto Classic, corsa che chiuderà di fatto il calendario delle corse professionistiche in Italia. Andiamo ad analizzarne il percorso.

VENETO CLASSIC, IL PERCORSO AI RAGGI X

Partenza da Mel, in provincia di Belluno, per arrivare a Bassano del Grappa dopo 195 km. Fatta eccezione per qualche breve tratto di saliscendi, i primi 85 km di corsa saranno quasi del tutto pianeggianti. A quel punto però la corsa inizierà ad entrare nel vivo con il primo circuito de La Rosina, lungo 12,6 km e che andrà ripetuto 4 volte, una in più rispetto all’edizione dello scorso anno. La salita della Rosina, punto focale dell’anello, misura 2.1 km con una pendenza media del 6.5%.

Si uscirà dal primo circuito con 60 km ancora da percorrere per entrare poco dopo nel secondo circuito, quello de La Tisa. Lo strappo della Tisa, con i suoi 330 metri in pavè con pendenze durissime, fino al 15%, verrà percorsa una volta prima di entrare nel circuito di 12.4 km da ripetere tre volte. In totale dunque saranno quattro i passaggi sull’esigente asperità.

Si uscirà dal circuito con 17 km da percorrere ma gli ostacoli non sono terminati: un punto importantissimo della corsa potrà infatti essere la salita di Diesel Farm, 1300 metri con strada sterrata e pendenza media del 10.9%. L’ultimo strappo sarà poi quello di Contrà Soarda, coi suoi 400 metri al 13%. Da lì mancheranno appena 4000 metri al traguardo di Piazza Libertà.

Foto: LaPresse