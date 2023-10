Veneto Classic 2023: bellissima vittoria per Davide Formolo, battuti Hirschi e Zana

Si chiude il calendario delle corse italiane per il ciclismo su strada con la Veneto Classic giunta alla terza edizione. A vincere è un padrone di casa, Davide Formolo: bellissimo successo per l’azzurro della UAE Emirates, già trionfatore della Coppa Agostoni quest’anno.

Tre corridori hanno preso un leggero margine nella prima parte di gara: Marco Frigo (Israel – Premier Tech), Joey Rosskopf (Q36.5 Pro Cycling Team) e Michael Belleri (Biesse – Carrera).

Il gruppo ha gestito la situazione con la UAE Emirates a dettare il ritmo, andando a chiudere a circa 30 chilometri dall’arrivo, con un contrattacco partito per mano di Natnael Tesfatsion (Lidl-Trek), Matteo Trentin e Davide Formolo (UAE Emirates), Benoit Cosnefroy (AG2R), Anton Charmig (Uno-X) e Stefano Oldani (Alpecin).

Nuovamente gruppo compatto in vista del tratto finale. A 10 chilometri dal traguardo il tentativo solitario di Filippo Zana (Jayco AlUla), al quale ha risposto prontamente il plotone.

Sull’ultima ascesa di Contrà Soarda, subito dopo il tratto di sterrato, ecco venir fuori nuovamente un Formolo scatenato. 10, 100, 200 metri di margine per l’azzurro della UAE Emirates che è riuscito a staccare tutti i rivali. Nessuno è riuscito a resistere ed è arrivata una bellissima vittoria in solitaria. Seconda piazza per il compagno di squadra e detentore del titolo Marc Hirschi, poi Zana e Andrea Vendrame (Ag2r Citroen).

