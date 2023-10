Tre Valli Varesine 2023: show assicurato con Tadej Pogacar e Primoz Roglic

Edizione che si preannuncia strepitosa la numero 102 della Tre Valli Varesine. Domani appuntamento con la terza tappa del Trittico Lombardo: 195 chilometri da Busto Arsizio a Varese che, vista la startlist al via, saranno sicuramente spettacolari.

La corsa sarà incentrata tutta sul duello visto già due giorni fa al Giro dell’Emilia: Primoz Roglic contro Tadej Pogacar. Due sloveni, con quello della Jumbo-Visma che sul San Luca ha dominato in lungo e in largo e dunque il campione nazionale dovrà subito tentare il riscatto, provando a confermare il successo ottenuto nel 2022.

Non mancano le stelle alle spalle dei due connazionali: altra coppia, quella di gemelli, Simon ed Adam Yates che sicuramente si faranno vedere davanti (per il secondo probabile nuovamente un ruolo da gregario). Spazio anche ad una Bora-hansgrohe stellare che schiera al via sia Aleksandr Vlasov che Jai Hindley. Nomi di spicco anche quelli di Juan Ayuso (UAE Emirates), Enric Mas (Movistar) e Felix Gall (AG2R Citroen).

In casa Italia la punta di diamante è Giulio Ciccone (Lidl-Trek), già protagonista sabato in Emilia e pronto a lanciarsi verso il Lombardia. Ci proverà a farsi vedere davanti anche Lorenzo Rota (Intermarché – Circus – Wanty).

