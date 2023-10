Tre Valli Varesine 2023, Ilan van Wilder va contro la fusione Jumbo-Soudal: “Non siamo d’accordo con questa m***a che sta succedendo”

Vittoria con polemica per Ilan van Wilder alla Tre Valli Varesine 2023, ultima tappa del Trittico Lombardo dopo la Coppa Agostoni e la Coppa Bernocchi. Il belga della Soudal – QuickStep ha sorpreso tutti con un colpo da finisseur, trionfando davanti all’ecuadoriano Richard Carapaz e al russo Aleksandr Vlasov, e poi non è riuscito a trattenersi nelle interviste post-gara.

Il classe 2000 si è lamentato per la possibile fusione tra Soudal-QuickStep e Jumbo-Visma, dicendosi fortemente contrario a questo scenario di cui tanto si sta parlando in questi giorni: “Sono settimane difficili per noi. Questa vittoria è per i miei compagni e il nostro staff per mostrare che non siamo d’accordo con questa c****a. Vogliamo continuare come Soudal-QuickStep. Siamo forti abbastanza e spero che potremo continuare così come adesso”.

“Ho corso con emozioni contrastanti in mente per queste ultime settimane. Non è un momento molto allegro per noi come squadra. Vogliamo dimostrare che lo spirito Wolfpack non si arrende mai. Ripeto, non siamo d’accordo con questa m***a che sta succedendo”, ha poi aggiunto il belga davanti ai microfoni di Spaziociclismo.

Foto: LaPresse