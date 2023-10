Tour of Guangxi 2023, Juan Sebastian Molano a segno nella quinta tappa. 4° Milan e 8° Viviani

Calato il sipario sulla quinta tappa del Tour of Guangxi 2023. Sulle strade asiatiche la vittoria della quinta frazione da Liuzhou a Guilin di 209,6 km è andata al colombiano Juan Sebastian Molano. Il corridore della UAE Team Emirates è riuscito a spuntare in rimonta in un arrivo allo sprint davanti all’olandese Olav Kooij (Jumbo-Visma) e al danese Tobias Lund Andresen (Team dsm – firmenich).

Una tappa che non prevedeva un percorso troppo impegnativo e in cui gli specialisti degli arrivi in volata sono riusciti a esprimersi. In quarta posizione ha terminato Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), partito da lontano e non in grado di recuperare terreno rispetto ai rivali. Una top-10 nella quale troviamo anche l’altro italiano, Elia Viviani (Ineos Grenadiers), che ha concluso in ottava posizione.

Valutando il tutto nell’ottica della classifica generale, al comando c’è sempre c’è sempre il neerlandese Milan Vader della Jumbo-Visma a precedere di 0:06 il francese Remy Rochas (Cofidis) e di 0:14 il britannico Hugh Carthy (EF Education-EasyPost). Il migliore in casa Italia è Giovanni Aleotti (BORA – hansgrohe), quattordicesimo a 0:29.

Foto: SprintCycling Agency Bahrain Victorious