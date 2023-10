Crono delle Nazioni 2023: Joshua Tarling beffa Remco Evenepoel

Dopo gli Europei ecco un altro colpaccio per Joshua Tarling: il gallese della Ineos Grenadiers conquista la Crono delle Nazioni in quel di Les Herbiers. Stagione da sogno per il 19enne che è diventato, nel giro di pochi mesi, uno dei migliori cronoman al mondo.

Tempo di 52’02” per Tarling lungo i 45,43 km da percorrere, alla media di 52.386 km/h. Veramente devastante il campione continentale e britannico.

Uno scalpo di lusso, visto che in seconda piazza ha chiuso il campione del mondo in carica Remco Evenepoel: 13” di ritardo per il belga della Soudal-QuickStep.

A completare il podio troviamo l’elvetico Stefan Bissegger a 1’10”, poi Remi Cavagna e Mikkel Bjerg, mentre il migliore degli azzurri è Alessandro De Marchi 16mo.

Foto: Lapresse