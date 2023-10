Torino-Inter, su che canale vederla? Sky o DAZN: canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

La Serie A 2023-2024 è pronta a tornare in scena con i match della nona giornata, un turno che si annuncia decisamente importante, con sfide di alto profilo e, come sempre dopo la pausa per le nazionali, nasconde numerose insidie.

Come se non bastasse, ci avviciniamo verso un nuovo turno di Champions League, per cui le squadre impegnate nella massima competizione continentale per club dovranno gestire le forze in campionato. Tra queste, sabato 21 ottobre alle ore 18.00, anche l’Inter che giocherà in casa del Torino per un match tutt’altro che semplice.

I granata, reduci dalla brutta sconfitta nel derby contro la Juventus, proveranno a rifarsi contro la formazione allenata da mister Simone Inzaghi che, invece, ha salutato il campionato con un deludente 2-2 interno contro il Bologna dopo aver condotto con due gol di vantaggio. Si annuncia una sfida davvero vibrante allo stadio Olimpico-Grande Torino con in palio 3 punti davvero importanti.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

Il match della 9a giornata di Serie A tra Torino e Inter sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport potrà essere seguito (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO NONA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 21 ottobre

Ore 18.00 Torino-Inter – diretta su DAZN

PROGRAMMA NONA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento.

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse