Torino-Inter, su che canale vederla stasera? Sky o DAZN: calendario, programma, orario, streaming

Nona giornata di campionato di Serie A che inizia con tre partite quest’oggi. Tra di loro spicca la partita dell’Inter, all’inseguimento dei cugini del Milan e che non vorranno perdere il passo; di fronte a loro il Torino, fermo a 9 punti in classifica.

Padroni di casa che saranno probabilmente ancora senza Alessandro Buongiorno. Il centrale è quasi recuperato ma Juric potrebbe non rischiarlo dando spazio a Sazonov. Vojvoda è ristabilito ed è alla ricerca di una maglia da titolare sull’esterno, mentre può rivedersi Radojnic dopo l’esclusione con la Juventus, ma dovrebbe comunque partire dalla panchina per far spazio a Seck. In avanti forfait di Zapata.

Per l’Inter difficile fare pronostici, anche perché c’è la Champions League a cui dare conto. De Vrij potrebbe dare un po’ di respiro ad Acerbi nel terzetto difensivo, mentre Darmian e Carlos Augusto insidiano Dumfries e Dimarco sugli esterni. Intoccabile invece la coppia offensiva composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram

Il match della 9a giornata di Serie A tra Torino e Inter sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport potrà essere seguito (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO NONA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 21 ottobre

Ore 18.00 Torino-Inter – diretta su DAZN

PROGRAMMA NONA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento.

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

