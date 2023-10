Tennis, Paolo Bertolucci loda Jannik Sinner dopo la vittoria contro Baez a Shanghai

Non è stata una partita facile ieri per Jannik Sinner a Shanghai (Cina). L’altoatesino (n.4 del mondo) era impegnato contro l’argentino Sebastian Baez nel terzo turno del Masters1000 asiatico. Il 22enne nostrano si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 6-2, venendo fuori alla distanza.

Sinner è stato messo in difficoltà dalla velocità e dalla freschezza del sudamericano, abilissimo a prendergli il tempo con il dritto. Jannik, però, dal secondo set ha cercato di essere più aggressivo e la differente caratura dei due tennisti si è evidenziata, specialmente nella gestione dei punti più importanti.

Un aspetto sottolineato anche da Paolo Bertolucci, ex giocatore di alto livello e voce tecnica su Sky Sport. “La capacità di alzare il ritmo da parte di Sinner lo mette al sicuro. Altro passo in avanti“, il testo del Tweet. Poche parole, ma significative per ribadire un concetto molto importante: trovare delle soluzioni anche quando il tennis non è al 100%.

Del resto, alzare il livello quando è necessario è tra le capacità dei migliori del circuito e Sinner sembra avere queste caratteristiche. Domani, non prima delle 12.30 italiane, ci sarà il banco di prova rappresentato dallo statunitense Ben Shelton. Uno scontro molto interessante.

Foto: LaPresse