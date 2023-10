Ranking ATP, Lorenzo Musetti perde posizioni. Ma potrebbe avere un salvagente

Un’altra settimana difficile per Lorenzo Musetti a Parigi-Bercy: un finale di stagione complicato per il giocatore toscano, con diverse sconfitte al primo turno e una mancanza di fiducia evidente, dovuta a poche vittorie e progressi sulle superfici veloci che stentano ad arrivare. Un’ultima parte del 2023 che potrebbe far concludere la stagione all’azzurro in una posizione peggiore dello scorso anno.

Virtualmente Musetti si trova in 26a posizione nel ranking ATP, ma sono tanti i giocatori dietro che potrebbero superarlo già a Parigi-Bercy. I più vicini sono Jan Lennard Struff, Felix Auger-Aliassime, Tomas Martin Etcheverry e Laslo Djere, ma altri da dietro potrebbero sopravanzarlo con un exploit. Al termine di questa settimana rischia quindi di ritrovarsi di poco dentro la top 30.

Il carrarino si è iscritto la prossima settimana al torneo di Sofia: nel 250 bulgaro sarà testa di serie numero 3 (dietro a Fritz e Tiafoe) e potrà beneficiare di un bye al primo turno, di conseguenza potrebbe essere una buona occasione per fare un buon risultato e incamerare qualche punto prezioso per ritoccare la classifica e tornare nelle prime 24 posizioni.

Chiudere l’anno nella top 24 sarebbe particolarmente importante per arrivare con buone probabilità agli Australian Open tra le prime 24 teste di serie ed evitare di affrontare una delle prime otto teste di serie già al terzo turno. Nel 2022 chiuse in 23a posizione e non sembra semplice confermare il risultato dello scorso anno per l’allievo di Simone Tartarini, che cerca di ritrovare le buone sensazioni.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer