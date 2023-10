Tennis, la crisi profonda di Holger Rune. Serie di sconfitte, ora rischia anche le Finals

Una crisi profonda per Holger Rune. Il classe 2003 danese sta vivendo un periodo di grande difficoltà a causa dei problemi alla schiena che lo stanno attanagliando dagli Internazionali d’Italia 2023 a Roma. Nella giornata di ieri Rune ha disputato il suo incontro nell’ATP250 di Stoccolma, torneo che l’anno passato aveva vinto. E’ arrivata una sconfitta contro il serbo Miomir Kecmanovic, che è solo l’ultima di una lunga serie.

Nei fatti, dall’uscita di scena nei quarti di finale a Wimbledon contro Carlos Alcaraz, Rune ha vinto solo un incontro a Pechino opposto a un altro tennista in difficoltà, il canadese Felix Auger-Aliassime. Di seguito la serie di sconfitte da Wimbledon in poi dell’attuale n.6 del mondo:

RENDIMENTO DI RUNE DA WIMBLEDON

Sconfitta contro Carlos Alcaraz a Wimbledon nei quarti di finale

Sconfitta contro Leandro Riedi in Hopman Cup

Sconfitta contro Richard Gasquet in Hopman Cup

Sconfitta contro Marcos Giron nel Masters1000 di Toronto all’esordio

Sconfitta contro Roberto Carballes Baena negli US Open al primo turno

Sconfitta contro Thiago Monteiro in Coppa Davis

Vittoria contro Felix Auger-Aliassime a Pechino nel primo incontro

Sconfitta contro Grigor Dimitrov a Pechino nel secondo incontro

Sconfitta contro Brandon Nakashima a Shanghai all’esordio

Sconfitta contro Miomir Kecmanovic a Stoccolma all’esordio

Difficoltà che potrebbero avere delle conseguenze nella qualificazione alle ATP Finals 2023 e anche nel ranking ATP. Attualmente Rune è ottavo nella Race sarebbe qualificato al Master di Torino.

RACE 2023 AGGIORNATA

1 ✓ Novak Djoković SRB 8945 già qualificati

2 ✓ Carlos Alcaraz ESP 8445 già qualificati

3 ✓ Daniil Medvedev RUS 6935 già qualificati

4 ✓ Jannik Sinner ITA 4945 già qualificati

5 Andrey Rublev RUS 4275

6 Stefanos Tsitsipas GRE 3615

7 Alexander Zverev GER 3415

8 Holger Rune DEN 3110

9 Taylor Fritz USA 3010

Il 20enne danese, però, potrebbe essere scavalcato dall’americano Taylor Fritz, impegnato nell’ATP500 di Tokyo. Qualora, infatti, il californiano dovesse imporsi in Giappone, considerando l’uscita di scena di tanti tennisti importanti come il norvegese Casper Ruud, il tedesco Alexander Zverev e il polacco Hubert Hurkacz, si porterebbe a quota 3465 punti e sarebbe addirittura settimo, facendo scalare in ottava posizione Zvever e in nona Holger.

E’ chiaro che tutto è ancora apertissimo, essendoci anche gli impegni a Basilea e Parigi-Bercy per Rune, che mettono in palio un totale di 1500 punti. Ma è chiaro che la situazione sia traballante. Lo stesso ragionamento vale anche per la classifica ATP, considerando le scadenze del classe 2003:

250 punti per l’ATP di Stoccolma

300 punti per l’ATP di Basilea

1000 punti per l’ATP di Parigi-Bercy

Viste le criticità citate, il danese corre seriamente il rischio di uscire dalla top-10 a fine 2023.

Foto: LaPresse