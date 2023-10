Tennis, Jimmy Connors crede in Jannik Sinner e nella sua crescita nel ranking ATP

Jannik Sinner ha concluso ieri la sua avventura in Cina, uscendo di scena negli ottavi di finale del Masters1000 di Shanghai. Sul cemento cinese l’altoatesino, all’ottava partita in dieci giorni, si è dovuto arrendere alla prepotenza fisica di Ben Shelton, impostosi con il punteggio di 2-6 6-3 7-6 (5). Un po’ di rammarico c’è per il n.4 del mondo, che dal secondo parziale in avanti non è stato in grado di mantenere lo stesso ritmo, anche forse per le fatiche della settimana precedenti.

Grossi meriti, comunque, a Shelton che, dualmente al suo avversario, ha espresso un gran tennis dalla seconda frazione in avanti. Tuttavia, nell’ultima puntata del suo Podcast “Advantage Connors“, l’ex tennista americano Jimmy Connors si è detto colpito particolarmente dalle prestazioni di Sinner, nonostante la sua eliminazione. E’ chiaro che il ragionamento sia in riferimento al percorso dell’italiano.

“Se mai avessi perso il servizio, scoraggiato sarebbe stata l’ultima parola che avrei utilizzato. Devi subito cercare di mettere pressione al tuo avversario e Jannik sembra avere questa qualità“, ha dichiarato Connors, che poi ha aggiunto in riferimento all’esito della vittoria a Pechino del 22enne nostrano: “Medvedev ha giocato un ottimo tennis quest’anno, soprattutto sul cemento. Quindi batterlo vincendo due tie-break è qualcosa di molto importante. Sono cose che a me piacciono. Sinner ha raggiunto il suo best ranking alla quarta posizione, ma penso che abbia il potenziale per salire ancora di più“.

A questo punto vedremo se i fatti daranno ragione a Connors e se davvero Jannik saprà scalare ulteriormente la classifica mondiale, come ha fatto nel 2023.

Foto: LaPresse