Chi saranno i top5 dopo Djokovic nel tennis? Candidati credibili, incognita infortuni

Prevedere il futuro è sempre complicato, specie in uno sport imprevedibile come il tennis. Allo stato attuale delle cose il “mostro sacro” Novak Djokovic continua a essere il riferimento e le tre vittorie Slam del 2023 lo stanno a certificare oltre ogni ragionevole dubbio. Certo, la nuova generazione è già una realtà ed è guidata dallo spagnolo Carlos Alcaraz, che ambisce a strappare a Nole il primato del ranking in questa chiusura di stagione.

Ma chi saranno i top-5 del post Djokovic nel tennis? Come detto, non semplice fornire una risposta, anche perché non si sa per quanto ancora il serbo proseguirà e con lui in campo si può stare certo che per gli altri sarà un bel problema da risolvere. Di sicuro, nel gruppo dell’elite del futuro Alcaraz è il riferimento, essendo il più attrezzato e quello che a livello Slam ha dimostrato di battere Nole nella prestigiosissima cornice di Wimbledon.

Con lo spagnolo dobbiamo considerare Medvedev che, pur più veterano di Carlitos, può garantire una presenza di alto livello sufficientemente duratura, Jannik Sinner, in continua crescita seppur a una velocità più lenta di Alcaraz, Holger Rune, che soprattutto nella stagione sulla terra quest’anno ha fatto vedere cose molto interessanti, e l’americano Ben Shelton in grande evidenza, come testimoniato dalla semifinale agli US Open.

Nel caso di Rune, da dire, ci sono problemi fisici abbastanza importanti alla schiena e la questione fisica potrebbe essere un fattore anche per il resto degli interpreti, ricordando anche i problemi che hanno riguardato Alcaraz e Sinner. Del resto, il tennis è una maratona a ostacoli a cui non si potrà far altro che assistere.

Foto: LaPresse