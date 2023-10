Tennis, Jannik Sinner si allena a Montecarlo: una pausa per chiudere al meglio il 2023

Una pausa per lanciare la volata. Jannik Sinner ha deciso di fermarsi questa settimana, rinunciando all’ATP250 di Anversa (Belgio), torneo nel quale inizialmente era iscritto. Dopo aver terminato con profitto la trasferta asiatica, Jannik ha optato per una pausa e una fase di preparazione, incrociando il lavoro in palestra e sul campo per continuare a lavorare sul suo vero punto debole allo stato attuale delle cose: il fisico.

E così, con la nota dedizione all’allenamento, l’altoatesino si sta impegnando per essere pronto per una chiusura d’annata in cui lo vedremo spesso in campo. Il programma prevede:

ATP500 a Vienna

Masters1000 a Parigi-Bercy

ATP Finals a Torino

Finals di Coppa Davis a Malaga

In particolare, sono gli ultimi due eventi a interessare particolarmente al nostro portacolori. La presenza a Torino era l’obiettivo stagionale e il classe 2001 del Bel Paese l’ha fatto con anticipo. Indubbiamente, un aspetto favorevole per una miglior programmazione.

E poi l’impegno in azzurro. Le polemiche che ci sono state dopo la sua rinuncia alla settimana di Bologna non hanno scosso più di tanto Jannik, convinto delle proprie scelte e di quelle che sono le sue priorità. E’ chiaro che per essere al 100% per questi due appuntamenti la componente fisica sarà fondamentale e quindi non sorprende la decisione di non essere in campo per un torneo che, anche dal punto di vista della classifica, valeva pochi punti.

Di seguito il video degli allenamenti di Jannik Sinner:

