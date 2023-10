ATP Anversa, Luca Nardi non sfrutta l’occasione e perde in tre set contro Thiem nel 1° turno

Non manca il rammarico per l’esito finale del match di Luca Nardi (n.133 del mondo) al cospetto di un ex top-10 come Dominic Thiem (n.86 ATP). Il pesarese, presente nel tabellone principale dell’ATP250 di Anversa (Belgio) attraverso una wild card, non è riuscito a sfruttare l’occasione e si è arreso al rivale austriaco nel primo turno sullo score di 3-6 7-6 (7) 6-2.

Il nostro portacolori, avanti di un set e di un break nel secondo, ha perso la misura dei propri colpi, permettendo a Thiem di portare la partita al tie-break. L’esito a lui favorevole ha fatto girare il confronto, al punto che il tennis di Nardi ha perso di mordente, crollando letteralmente nella terza frazione. Sarà quindi il vincitore degli US Open 2020 ad affrontare negli ottavi di finale il tedesco Yannick Hanfmann.

Nel primo set Nardi controlla a proprio piacimento lo scambio, sfruttando la fallosità del suo avversario sul lato destro del campo. Tanti dritti sbagliati da Thiem e break che arriva per Luca nel sesto gioco. L’italiano si distrae nel gioco successivo, ma salva una palla del contro-break, prima di mancare un set-point nell’ottavo game e di concretizzare il tutto nel nono (6-3).

Nel secondo set la percentuale di errori di Thiem cala e la sfida si fa più equilibrata, anche se l’austriaco il passaggio a vuoto ce l’ha nel terzo game, dopo una palla break cancellata da Nardi poco prima. Il nostro portacolori va avanti 3-2, ma subisce l’immediato contro-break. E’ il segnale che la partita sta girando e nel tie-break l’austriaco si trova avanti 6-3 e 7-6, non sfruttando quattro set-point. Un errore però con il rovescio lungolinea di Luca dà l’opportunità a Thiem sul servizio, concludendo sul 9-7.

Nel terzo set il tennista italiano subisce il contraccolpo psicologico, perdendo in malo modo il primo e il secondo turno al servizio. Con due break di vantaggio, Thiem non si lascia sfuggire l’occasione e si impone con il punteggio di 6-2. Leggendo le statistiche, è da sottolineare il 19% dei punti vinti in risposta alla prima di servizio da Nardi e questo dato è stato a fare la differenza, dal momento che invece Thiem, specie con l’83% dei punti conquistati solo nel terzo parziale con la prima in battuta, ha fatto una grande differenza.

