Tennis, Jannik Sinner imbattibile a livello ATP nei derby: la statistica dell’altoatesino contro gli altri italiani

Imbattibile. Con la vittoria di ieri contro Lorenzo Sonego, Jannik Sinner ha allungato la striscia vincente a livello ATP nei derby. Sinner, infatti, ha regolato con il punteggio di 6-2 6-4 il piemontese, ottenendo contro di lui il quarto successo in altrettanti scontri diretti. Match che si sono disputati tutti nel 2023, ovvero a Montpellier, Halle, gli US Open e per l’appunto ieri a Vienna.

Una superiorità che Jannik ha fatto valere sempre quando si è trovato a giocare contro un connazionale. A dover incassare una sconfitta sono stati in questo percorso Matteo Berrettini, quest’anno a Toronto, e Lorenzo Musetti, battuto nei quarti di finale a Montecarlo nel 2023, dopo il ko rimediato ad Anversa nel 2021.

Che bello! Tombeur de Lorenzo Sonego pour la 4ème fois en autant de confrontations, Jannik Sinner conserve son invincibilité face à ses compatriotes sur le circuit principal (11/11) :

Da capire se questa tendenza cambierà o se, come pare, il classe 2001 altoatesino manterrà una certa superiorità, dettata dal suo tennis e dallo status raggiunto nel massimo circuito internazionale del tennis. Alla fine della fiera, le vittorie nei derby sono 11 in altrettanti match.

