ATP Vienna, Sinner tocca ferro: chi affronta Tiafoe si infortuna in questo torneo

Jannik Sinner dovrà prepararsi a qualche rito scaramantico prima del match contro l’americano Frances Tiafoe? Scherzi a parte, è davvero curioso il percorso finora dell’americano, n.14 del mondo e testa di serie n.7, nell’ATP500 di Vienna. Sul veloce indoor austriaco, infatti, Tiafoe ha affrontato all’esordio il britannico Daniel Evans e negli ottavi il francese Gael Monfils.

Ebbene, in entrambi i casi si sono verificati degli infortuni per i suoi avversari: Evans, partito fortissimo e avanti 4-1 nel primo set, all’improvviso si è bloccato per via di un problema al tendine d’Achille della gamba destra; Monfils ha avvertito una fitta al polpaccio, dopo aver vinto il primo parziale 7-5, ed è stato condizionato nelle frazioni successive.

RISULTATI TIAFOE A VIENNA

(7) Tiafoe b. (PR) Gael Monfils [FRA] 5-7 6-1 6-4

(7) Tiafoe b. Daniel Evans [GBR] 1-4 Ritiro

Ne dovrà tener conto Sinner e magari fare gli scongiuri prima di giocare. Al di là di tutto, la partita avrà dei contenuti particolari, ricordando il precedente di due anni fa quando i due si incrociarono nelle semifinali e l’esito fu molto diverso da quello che sembrava la piega del confronto. Jannik infatti stava dominando e si accingeva a chiudere i giochi, avanti 5-2 nel 2° set.

Gli atteggiamenti però istrionici di Tiafoe avevano un po’ distratto il giocatore italiano. Lo statunitense, con il suo agire sopra le righe, aveva portato il pubblico dalla propria parte e la partita si era completamente trasformata. Frances aveva iniziato a esprimere un tennis incredibile, mentre le certezze di Sinner si erano sgretolate. Vedremo se il nostro portacolori sarà in grado di prendersi la rivincita.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer