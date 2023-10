Il percorso di Matteo Berrettini verso la Coppa Davis: due tornei per ritrovare una forma discreta

Matteo Berrettini è pronto al rientro in campo: l’azzurro, dopo l’infortunio accusato agli US Open che lo ha costretto a guardare da spettatore la fase a gironi delle Finali di Coppa Davis a Bologna, ha rinviato il ritorno alle competizioni cancellandosi dal torneo di Stoccolma, che si sta svolgendo in questi giorni.

Il mirino del tennista italiano, a questo punto, si sposta sul torneo ATP 500 di Vienna, dove ha diritto all’ingresso nel main draw, manifestazione che servirà a Berrettini per riprendere confidenza con le competizioni in vista della fase ad eliminazione diretta delle Finali di Coppa Davis.

Berrettini poi non disputerà il torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, ma comunque si recherà in Francia per salire di condizione prima del grande appuntamento di Malaga per disputare l’ATP 250 di Metz, nel quale al momento è fuori di 8 posti dal tabellone principale (potrebbe quindi dover affrontare le qualificazioni).

L’azzurro così dovrebbe alternare una settimana di gioco ed una di riposo prima della Coppa Davis, dato che dopo il torneo di Metz ci sarà spazio per le ATP Finals di Torino, nelle quali sarà impegnato, tra gli azzurri che poi rivedremo a Malaga, Jannik Sinner.

TORNEI MATTEO BERRETTINI

23-29 ottobre Erste Bank Open (Vienna, Austria)

5-11 novembre Moselle Open (Metz, Francia)

21-26 novembre Davis Cup Finals (Malaga, Spagna)

Foto: LaPresse