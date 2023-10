Tennis, Holger Rune va contro i fisioterapisti dell’ATP: “Non sono all’altezza”

Holger Rune non sta di certo passando un buon momento. Dopo aver raggiunto i quarti di finale a Wimbledon (prima di andare ko contro lo spagnolo Carlos Alcaraz per 7-6 6-4 6-4), il danese classe 2003 ha perso lucidità e fiducia e nelle successive 14 partite ha perso in addirittura 10 casi. E pensare che prima di questa settimana lo storico post-Wimbledon diceva addirittura un successo e nove ko, ma poi all’ATP 500 di Basilea Holger è riuscito leggermente a rialzarsi.

Niente di eclatante comunque, visto che Rune, al suo primo torneo insieme al suo nuovo allenatore Boris Becker, si è fermato in semifinale (dopo i successi contro Kecmanovic, Baez e Etcheverry) per via della sconfitta in due set (6-3 6-2) contro il canadese Felix Auger-Aliassime, unico avversario che il danese aveva battuto nei mesi di seguito a Wimbledon e prima del torneo di questa settimana.

Un ko che di certo non è andato giù a Holger (tra l’altro ora il classe 2003 rischia seriamente di non riuscire a qualificarsi per le ATP Finals), che dopo la partita si è lasciato andare a una polemica abbastanza pesante contro i fisioterapisti dell’ATP: “Le mie gambe sono così poco sciolte perché i fisioterapisti dell’ATP non sono abbastanza competenti. Questa è la ragione per cui sto giocando così male. La gente dovrebbe sapere che non sono all’altezza. C’è un fisioterapista che impiega solo 10 minuti per giocatore. La prossima volta porterò il mio fisioterapista personale”.

