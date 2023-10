Tennis, Ben Shelton avvisa: “Voglio finire il tour indoor alla grande”

Una data da inserire nel cassetto della memoria per Ben Shelton, quella del 22 ottobre 2023. Il giorno del suo primo titolo ATP in carriera, arando Aslan Karatsev nella finale di Tokyo ed entrando nella top 15 mondiale. Il primo titolo per un giocatore che sarà sicuro protagonista nelle prossime annate.

“Un successo che per me ed il mio team significa molto – afferma Shelton al termine della partita – abbiamo lavorato duramente per impostare un tennis vincente nel circuito. Ho fatto strada ultimamente nei tornei, ora sono in grado di mantenere un buon livello ogni settimana, è importante quanto ho fatto qui a Tokyo“.

Ben Shelton appare giustamente entusiasta: “Non vedevo l’ora che arrivasse questo periodo dell’anno, penso che sia per me una grande opportunità. Ad inizio stagione ho perso parecchie partite all’inizio dei tornei, non ho giocato molto. Mi sento fisicamente fresco e in forma, non vedo l’ora di tornare in Europa e finire il tour indoor alla grande“.

Un tour indoor che inizierebbe, sulla carta, proprio a Vienna nella settimana che comincerà domani, con il debutto assai tosto con Jannik Sinner. C’è però da dire che il calendario proporrà subito dopo Parigi-Bercy, ultimo 1000 della stagione, ed il torneo di Sofia a cui è regolarmente iscritto. L’impressione è che un appuntamento tra Austria e Bulgaria verrà necessariamente saltato dallo statunitense: giovane sì, ma non è un androide.

Foto: LaPresse